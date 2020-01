Mallada (PP) celebra que Canteli haya "dado la vuelta" a la gestión "lamentable y oscura" del tripartito en Oviedo

Publicado 21/01/2020 13:18:36 CET

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Junta General, Teresa Mallada, ha celebrado este martes que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) haya logrado "dar la vuelta" a la gestión "lamentable y oscura" del tripartito en Oviedo.

Momentos antes de participar en una reunión de coordinación con el alcalde, diputados y concejales del PP, Mallada ha celebrado que el Equipo de Gobierno local haya alcanzado este logro "a pesar" de los gobiernos socialistas asturiano y estatal.

A este respecto, la portavoz 'popular' ha destacado la "ilusión" que ha llevado a Oviedo el nuevo Gobierno, una "ilusión" que "no logra nada" si no va acompañada de hechos y una gestión "eficaz". Esa, ha dicho, es la diferencia entre el Gobierno asturiano y el del Ayuntamiento de Oviedo.

Por su parte Canteli ha asegurado que el Equipo de Gobierno todavía "no hizo nada" en Oviedo. "Me felicitan por la calle, pero no hicimos nada comparado con lo que hay que hacer", ha añadido. En este sentido, ha lamentado que con todo lo que falta por acometer en el municipio, el Principado no sea "el mejor apoyo", dada la baja financiación contemplada en los Presupuestos de 2020 para la capital asturiana.

En la reunión de este martes, grupo parlamentario y municipal abordarán aspectos como la coordinación entre ambos para favorecer a Oviedo, así como el "primer gesto clarísimo de desprecio a Oviedo" por parte del Ejecutivo, con 7,5 millones destinados a la capital de los 400 millones para todo el territorio.

Respecto a las cuentas autonómicas, Mallada ha reprochado a Ciudadanos, partido que en Oviedo gobierna en coalición con el PP, su abstención en el debate presupuestario, una postura que, ha afirmado, hizo que quedaran "en el aire" infraestructuras importantes para la ciudad.

Por otro lado, y preguntada por la puesta en marcha del estatuto de las industrias electrointensivas, Mallada se ha mostrado escéptica con su aprobación, dado que en teoría ya iba a estar aprobado antes de las elecciones generales del 28 de abril. Lo importante ahora, ha dicho, es ver qué medidas contempla el estatuto, toda vez que "no parece que vayan por la línea de bajar impuestos". "Hay que ver qué medidas impulsan par que nuestra industria no se muera", ha enfatizado.