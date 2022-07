Mallada (PP) critica al Gobierno de Barbón porque "se pliega" a Sánchez y cree que Asturias está lista para el "cambio"

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha criticado este martes al Gobierno del socialista Adrián Barbón por no defender "los intereses de Asturias" porque "se pliega" a lo que pide el presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Al respecto, sostiene que los asturianos están "cansados" y piden un "cambio" que, cree, debe ir de la mano del Partido Popular. Así lo ha indicado a los medios tras asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Popular.

Mallada asume de este modo la "hoja de ruta" marcada por Alberto Núñez Feijóo a los presidentes autonómicos del PP "para trabajar por el cambio".

Y es que el jefe de la oposición ha criticado duramente que haya socialistas que no "alcen la voz" contra la "deriva" de Pedro Sánchez, algo que, a su entender, los convierte en "cómplices de sus acciones". "No concibo semejante soberbia, ni que, en un partido con la historia del PSOE, nadie se rebele contra ella. No lo concibo", ha resaltado.

Además, ha pedido a los cargos del PP marcar la diferencia con el Gobierno en el fondo y las formas, y ha recordado que aceptó encabezar este proyecto para "hacer la mejor política posible, no para imitar los bajos instintos que mueven a otras formaciones".