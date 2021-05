Marcos Líndez destaca el papel de las asociaciones locales en municipios como Bimenes

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, con su visita institucional al concejo de Bimenes, ha continuado este jueves el recorrido por los concejos asturianos. Allí ha destacado el papel que juegan las asociaciones locales.

El primer encuentro mantenido durante la jornada ha sido una reunión, en el salón de plenos del Ayuntamiento, con el alcalde, Aitor García Corte, y la Corporación municipal. El encuentro ha servido al presidente del Parlamento asturiano para conocer de primera mano la actualidad del concejo.

Además de haber sido requerido para trasladar las preocupaciones del municipio, Marcelino Marcos Líndez, por su parte, ha explicado las tareas principales que ocupan a los parlamentarios de la Junta General y las labores que están desarrollando.

El presidente del Parlamento asturiano escuchó también las inquietudes y preocupaciones que le trasladaron representantes de colectivos como la Asociación Folclórica y Cultural "Los Yerbatos", la asociación de Jubilados y Pensionistas Peña Mayor, la asociación de madres y padres del colegio público Martimporra, la asociación Ente Muyeres, la Escuela de Fútbol Sala, el Iberia, Festejos de Tabayes San Juan y la Asociación de Vecinos de Tabayes.

Marcelino Marcos Líndez, acompañado por el alcalde, visitó asimismo el polígono industrial de Xenra, inaugurado en 2009, que acoge a una docena de empresas que generan cerca de 100 empleos. En su recorrido pudo conocer las instalaciones de algunas de las empresas, del sector cárnico, energético, talleres de carpintería metálica y de fabricación y mantenimiento de ascensores que se asientan en este espacio industrial.

"He trasladado mi visión de la labor que se está desarrollando en el Parlamento asturiano, sobre todo de aquella que es más desconocida, y me ha gustado escuchar las inquietudes del tejido asociativo y de la corporación municipal", detalló el presidente de la Junta, quien confesó que "me ha llamado la atención la cantidad de asociaciones, de todo tipo, que tiene un concejo de 1.600 habitantes, con una capacidad sorprendente de generar actividad, que son un revulsivo fundamental para un concejo rural como Bimenes".

Tras las reuniones celebradas, el presidente del Parlamento asturiano valora que Bimenes es un municipio "con una capacidad importante de cara al futuro, desde el punto de vista turístico, cárnico y de innovación tecnológica en empresas, por ejemplo, de fabricación y mantenimiento de ascensores. Es el camino adecuado y las administraciones tenemos que ser sensibles a esta capacidad de impulsar nuevos sectores económicos". "Es un concejo que merece la pena conocer y apostar por él", concluyó.

Aitor García Corte, por su parte, ha valorado positivamente la visita institucional del presidente de la Junta. "La visita, con el encuentro de las asociaciones del concejo, que expusieron sus inquietudes, y el recorrido por empresas del concejo ha ido muy bien y esperamos contar próximamente con el presidente para inaugurar nuevos proyectos que hay en el polígono".