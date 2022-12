Marcos Líndez reclama "menos autoproclamación constitucionalista y más acatamiento" de la Carta Magna

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Marcelino Marcos Líndez, ha advertido este lunes de lo "barato" que se ha puesto hoy en día autoproclamarse 'constitucionalista'. El representante asturiano ha reclamado "menos autoproclamación constitucionalista y más acatamiento".

Marcos Líndez se ha pronunciado en estos términos en su discurso con motivo del acto institucional del Día de la Constitución celebrado en el Salón Europa del parlamento asturiano.

Ha defendido el presidente de la JGPA que se puede ser perfectamente constitucionalista a pesar de mostrarse crítico o plantear cambios en la Constitución Española de 1978, siempre y cuando se acate.

"Las leyes y la Constitución, como tal, no están para amarlas sino para acatarlas y creo que el acatamiento es el principal criterio, sino el único, para saber si alguien es constitucionalista o no.", ha explicado Marcos Líndez.

Cree, sin embargo el presidente del parlamento asturiano, que no parecen muy constitucionalistas aquellos que se apoyan en ella para perseguir intereses particulares o partidistas ni "los que crispan cada día la convivencia de nuestra sociedad, algo que parece, a todas luces, contrario al espíritu democrático que propugna nuestra Carta Magna".

"Enarbolar la bandera constitucional y decir que se deben eliminar las Comunidades Autónomas para volver a la ya superada centralización del Estado; no respetar todas y cada una de las instituciones del Estado, incluida su expresión territorial representada por municipios y comunidades autónomas, dirigidos por gobiernos libremente elegidos en las urnas; no parece a mi entender muy constitucionalista", ha apuntado, pidiendo además "menos intolerancia" y "mensajes de odio".

"Menos proclamar de boquilla que soy constitucionalista, utilizando este término como seña de identidad y como arma arrojadiza en la contienda política y más cumplimiento de los mandatos que emanan de la Constitución y de las leyes", ha pedido también, sobre todo a los representantes en las instituciones.

Por otro lado, Marcos Líndez se ha referido a una posible reforma constitucional. "Una Constitución, estoy convencido de ello, no puede expresar las necesidades de todos los tiempos", ha indicado, tras recordar las diferencias de la sociedad actual con la de 1978.

"Creo que no es conveniente que la Constitución pierda el necesario nexo con la ciudadanía por no abordar reformas necesarias; por supuesto, de manera consensuada y en el marco de los procedimientos reglados. Hacerlo no significa, en ningún caso, debilidad o agotamiento de la Constitución y mucho menos del propio sistema democrático, sino todo lo contrario", ha argumentado el presidente de la JGPA.

A su juicio, en España falta aún cultura y mentalidad constitucional y sigue sin entenderse la reforma como un instrumento para perfeccionarla. "Yo pido cambios constitucionales, pero no para acabar con el Estado social y democrático de derecho, sino para perfeccionarlo y acomodarlo a los nuevos tiempos", ha comentado.