Marta del Arco lamenta el "tono agresivo y ese mantra del caos constante" de las intervenciones de Polledo (PP)

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha lamentado este martes el "tono agresivo y ese mantra del caos que repite de una forma incesante" la diputada del PP Beatriz Polledo en sus intervenciones parlamentarias "porque no encuentra más que mejoras notables en la gestión y en la tramitación" de su consejería.

Del Arco respondía así a la diputada del PP, Beatriz Polledo, que ha preguntado a la consejera sobre "qué medidas se han puesto en marcha desde su llegada para mejorar la atención directa y los problemas de gestión que afectan a todos los centros dependientes de su consejería".

"Por problemas de gestión, supongo que se refiere a las situaciones por las que respondí ampliamente en octubre y que tienen que ver con la contratación y tramitación, así como la gestión de personal. Por ello, le informo que se ha procedido a contratar todos los servicios, a excepción de tres lotes de alimentación en centros de infancia que quedaron desiertos, en cumplimiento estricto del plan de contratación anual de la consejería y de la contratación menor. Ya sabe que la relación de contratos menores se publica trimestralmente en el perfil del contratante. La gestión de personal, le informo que desde las direcciones generales, la Secretaría General Técnica y yo misma nos reunimos cada dos meses, de forma periódica y establecida, con el Comité de Empresa de la consejería para resolver cuestiones que vayan sucediendo", ha explicado Del Arco.

Las explicaciones de la consejera no han convencido a la diputada del PP que ha acusado a Del Arco de "venir al Parlamento a mentir de manera constante" y ha destacado que su gestión es "negligente".

"Usted viene aquí con su propaganda triunfalista, de lo bien que funciona todo, pero su consejería, se lo tengo que decir una vez más está sumida en el caos más absoluto, caos administrativo y caos político, que es lo que caracteriza la gestión socialista en Asturias. Prometen para los centros de su competencia refuerzos de personal, presupuestos históricos y calidad asistencial. La realidad, mentiras sistemáticas. Su propaganda cae por su propio peso en el momento que hablas con usuarios, con las familias, que hablas con los trabajadores", ha dicho la diputada del PP.

La intervención de la diputada del PP sido rechazada por la consejera. "No sé de qué me está hablando. De la última comparecencia hasta ahora no sé de qué me está hablando señora Polledo y vale ya de decir que miento, porque eso no se lo voy a tolerar", concluyó Del Arco.