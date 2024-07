Medio Ambiente finaliza el control de 160 fuentes y coloca una treintena de placas de agua no potable

GIJÓN/OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ha concluido la campaña de inventario de fuentes y control de la calidad de las mismas iniciado en 2023. En total se han realizado muestreos a unas 160 fuentes.

El resultado de los parámetros registrados ha arrojado presencia de bacterias E.Coli y Enterococos intestinales en casi todas las fuentes, según indican desde el Consistorio.

"En virtud al RD 3/2023 del 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de la calidad de las aguas de consumo, su control y suministro, dichos parámetros indican que el agua de esas fuentes no es potable", han apuntado, añadiendo que desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad "se ha iniciado la colocación de una treintena de placas, donde no las había anteriormente, advirtiendo a la población de que el agua de esos surtidores no tiene las garantías sanitarias establecidas por la norma".