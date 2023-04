El mentalista Anthony Blake ofrece una sesión más de su espectáculo en el Sótano Mágico

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mentalista Anthony Blake ofrece una sesión más de su espectáculo tras agotarse las entradas para las otras dos previstas ese fin de semana, en el Sótano Mágico en la calle San Pablo, 43 de Zaragoza.

Las sesiones del viernes y el sábado noche a las 21.30 horas están llenas, por lo que se ha decidido abrir una nueva sesión a las 18.00 horas del sábado. Se trata de un espectáculo de mentalismo muy cercano, donde se puede ver y disfrutar del trabajo de Blake.

El espectáculo de las 18.00 horas del sábado "no es infantil, no se hace nada que un niño no pueda ver, pero por la complejidad de los números es recomendable que sean mayores de 10 años", han precisado desde el Sótano Mágico.

Tras el éxito de anteriores citas, el mentalista televisivo Anthony Blake acercará a la sala zaragozana un show donde da una nueva vuelta de tuerca al mundo de las ilusiones mentales.

En su espectáculo Blake recordará al mentalista aragonés Doctor Wossler --José Luis Arcos-- del que aprendió en los años ochenta con un número con el que honrará al mentalista zaragozano.

Tras sus últimos montajes de gran formato, Anthony Blake ha optado por acercarse más al espectador. Por ello ha creado un espectáculo, qué sin perder la grandiosidad de sus propuestas anteriores, recupera la esencia del mentalismo. Es un nuevo concepto en el que el ritmo lo impone el propio espectador, han indicado las mismas fuentes.

PRECIO

El precio de las entradas es de 22 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla el día del espectáculo, pudiendo adquirir las entradas a través de la página web del local o adquirirlas directamente en la taquilla del recinto.

Anthony Blake, natural de Oviedo, ha estudiado durante años técnicas y disciplinas muy variadas que le han permitido afrontar deferentes retos, a lo largo de su carrera profesional. Su mayor reconocimiento profesional le llega al recibir el premio Dunninger en el 2003/2004 a la excelencia y profesionalidad en el desarrollo de su carrera como Mago de la Mente.

Desde 1983 hasta la actualidad ha creado diversos espectáculos en diferentes formatos, que se han presentado por todos los teatros de la geografía española y en el extranjero con gran éxito de público y crítica.

Su colaboración en programas de televisión le ha permitido popularizar su Magia. Destaca su participación como colaborador habitual en "Un, Dos, Tres", en sus inicios; y posteriormente en el programa de "Carlos Herrera", "Crónicas Marcianas", "Domingo a Domingo", "otra Dimensión" y más recientemente en el programa "Hora Punta" y "Pura Magia" de TVE1.