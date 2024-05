La Mesa de Turismo de FADE se opone a la ecotasa y pide al Principado "reconsiderar su planteamiento actual"

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de FADE, representante del sector turístico asturiano, se ha expresado este miércoles de forma unánime en contra de la posible implementación de una ecotasa turística en el Principado.

Desde FADE sostienen que esta medida tiene ánimo recaudatorio sin reinversión en el sector. "No se ha garantizado que los fondos obtenidos se reinviertan en el entorno turístico o en la mejora de servicios en las zonas donde se recaudaría. La experiencia de otros lugares demuestra que, cuando las tasas no se reinvierten localmente, no aportan beneficios tangibles al sector turístico", señala FADE.

Explican además que la implementación de una ecotasa puede tener un efecto disuasorio en los turistas, especialmente en un momento en que la competitividad entre destinos es alta. "Asturias no enfrenta problemas de sobresaturación turística que justifiquen esta medida. Por tanto, imponer una nueva carga económica podría alejar a los visitantes, afectando negativamente al sector".

Además desde la patronal asturiana afirman que la ecotasa solo afectaría a los turistas alojados en establecimientos abiertos al público, dejando fuera a aquellos que se hospedan en casas particulares de amigos y familiares, así como a aquellos que utilizan alojamientos ilegales. "Estos visitantes también hacen uso de los servicios y recursos locales, por lo que la medida sería inequitativa y de difícil justificación".

Y por último, sostiene que en la actualidad, no existe evidencia de que los ingresos generados por la ecotasa se destinen al mantenimiento y mejora de los servicios turísticos. De hecho, en muchos casos, estos ingresos se integran en una caja común y se distribuyen según las prioridades políticas del momento, sin una clara vinculación con el turismo.

Las diversas asociaciones que integran la Mesa de Turismo de FADE, OTEA, Otava, Ataya, Clúster de Turismo Rural, Arca, Fastur, Incatur, Apit y Camping, han expresado su rechazo unánime a la propuesta de ecotasa tal y como se ha presentado.

En conclusión, la Mesa de Turismo de FADE solicita al Gobierno de Asturias reconsiderar la propuesta de implementar una ecotasa turística, atendiendo a las preocupaciones y argumentos presentados por el sector. "En lugar de imponer nuevas cargas económicas, sugerimos explorar alternativas que realmente contribuyan al desarrollo sostenible del turismo en nuestra región, garantizando que cualquier ingreso generado se reinvierta en beneficio directo del sector y de las comunidades locales", concluyen desde FADE.