Microplásticos, cambio climático o economía azul, temática que centra la programación del Wild Oceans FilmFest

El biólogo marino Manu San Félix recibirá el galardón 'Salvando los océanos'

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bioaparc Acuario de Gijón acogerá, del 4 al 9 del próximo mes de noviembre, el festival internacional de cine documental Wild Oceans FilmFest, que en esta edición girará en torno al viaje de los microplásticos, los océanos prehistóricos, el cambio climático o la economía azul, entre otros temas.

Organizado por la Fundación Bioparc en colaboración con Bioparc Acuario de Gijón, el festival invitará a reflexionar, en esta tercera edición, sobre el papel humano en la protección de los océanos.

Para ello, se contará con la participación de directores y productores de impacto internacional, como Nicolas Brown, Keith Scholey y Ana Salceda, que han contribuido, con su trabajo, a concienciar sobre la importancia de la conservación, según una nota de prensa del Acuario gijonés.

También contará con la arqueóloga submarina Lola Higueras, primera mujer buceadora de la Armada Española, el ingeniero Héctor Salvador, primer español en descender a la fosa de las Marianas, el catedrático de zoología Arturo Morales, o el cantante Macaco, entre otros.

Los asistentes, además, podrán ver películas como Life on Our Planet: The First Frontier, producida por Steven Spielberg; Blue Carbon: Nature's Hidden Power; o The North Drift, finalistas entre casi 500 candidaturas de 77 países.

Por otro lado, se celebrará, el próximo 8 de noviembre, la gala de premios, presentada por la doctora biomédica y experta en comunicación científica Helena González, donde el biólogo marino Manu San Félix recibirá el galardón 'Salvando los océanos' desde las Islas Salomón, donde actualmente participa en una expedición.

En el festival se proyectarán en el Auditorio del Bioparc Acuario Gijón diez documentales finalistas, seleccionados entre cerca de 500 producciones internacionales, procedentes de casi 80 países, que irán acompañados por coloquios.

Además, Wild Oceans FilmFest organizará un programa de actividades paralelas con masterclass y conferencias dirigidas a profesionales, y una gymkana temática para disfrutar en familia.

También se llevarán a cabo proyecciones educativas en centros escolares donde los estudiantes tendrán la oportunidad de ver el documental finalista Ocean Odyssey, seguido de un encuentro interactivo con expertos del Acuario gijonés.

Por otra parte, el próximo 6 de noviembre la jornada se centrará en la emisión de tres cortometrajes que exploran diferentes aspectos de la conservación marina.

De esta forma, A Salmon Nation, aborda los problemas derivados de la piscicultura de salmones en aguas abiertas; Older Than Trees, dirigido por la cineasta Pippa Ehrlich, la cual pone el foco en la conservación de tiburones; y Deep Trouble, que revela los peligros emergentes de la minería submarina.

Tras las proyecciones, Pablo Campos, responsable de Innovación y Desarrollo del Grupo Junquera Marítima; Javier Remiro, coordinador del Área de Economía Azul Sostenible en Fundación Biodiversidad; Rubén González, director de la Cátedra Milla de Conocimiento: Gijón Azul y Víctor Montero, fundador de ASMAR (Actuaciones y servicios marítimos), protagonizarán el coloquio 'Economía azul para la ciudad de Gijón' en el que debatirán sobre cómo alcanzar un desarrollo económico respetuoso con los recursos marinos.

Además, el director de la película Blue Carbon: Nature's Hidden Power, participará en el coloquio titulado 'Ecosistemas costeros y lucha contra el cambio climático: de las comunidades locales al cine inspirador', junto al cantante, productor y activista ambiental Macaco.

El festival concluirá el próximo 9 de noviembre con una jornada dedicada al surf y la vela, que empezará con la Gymkana de la Conservación, un evento gratuito para disfrutar en familia y aprender sobre la importancia de cuidar los océanos.

Ya por la tarde, se proyectarán películas como Children of Teahupo'o, Beyond Shores, Water 3 y Rewild Our Seas, que destacan el deporte como herramienta de concienciación y la vulnerabilidad de los mares.

Para poder asistir a Wild Oceans FilmFest, se podrán adquirir las entradas en www.wildoceansfilmfest.org/entradas, a un precio simbólico de tres euros hasta agotar existencias.

La cantidad recaudada irá destinada íntegramente a proyectos para salvar los ecosistemas marinos en los que la Fundación Bioparc lleva trabajando desde su nacimiento en 2011. Entre ellos destaca el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAMA) cofinanciado con la Fundación Biodiversidad y destinado a acoger especies salvajes varadas en las costas asturianas.