La ministra Yolanda Díaz da su apoyo a los trabajadores de Saint Gobain y pide mayor implicación al Principado

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), durante una movilización con los trabajadores tras reunirse con el comité de empresa y una representación de trabajadoras y trabajadores de la factoría Saint - Jorge Peteiro - Europa Press

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha mostrado este miércoles su apoyo a los trabajadores de Saint Gobain tras la decisión de la compañía de cerrar la planta de Sekurit en Avilés y ha indicado que, aunque carecen de competencias en la tramitación de este Expediente de Regulación de Empleo, ERE, el ministerio "hará todo lo posible para evitarlo". En este sentido ha manifestado que solicitará al presidente asturiano, Adrián Barbón, una reunión para actuar conjuntamente. Así, le ha reclamado mayor respaldo para "remar todos a favor y conjuntamente evitar lo que no quieren que pase".

"Sí, sin lugar a dudas la situación es solucionable. Quiero reunirme con el presidente del Principado porque las competencias radican aquí, y si desde luego sumamos y actuamos conjuntamente, podemos impedirlo. Yo lamento muchísimo, lo he dicho a la presidenta y a los miembros del comité, no tener competencias en este expediente", ha manifestado Yolanda Díaz.

Díaz hacía estas declaraciones en las inmediaciones de la factoría y después de mantener una reunión con los representantes de los trabajadores que ha tenido que celebrarse en la sede de UGT en Avilés, al impedir la empresa que se celebrase en las instalaciones.

Ha insistido la ministra en que desde ya mismo desde el Ministerio van a ayudar en todo lo que puedan. Ha indicado que las herramientas que tienen es la legalidad vigente y todos los servicios técnicos desde el Ministerio de Trabajo están al servicio de una causa, que son los trabajadores y las trabajadoras.

"Tenemos normas laborales hoy que permiten a las empresas que tengan dificultades no tener que hacer lo que hoy la empresa está haciendo. Y, por tanto, vamos a defender hasta el último minuto que se garantice el mantenimiento del empleo aquí, en Avilés", ha insistido la ministra de Trabajo.

Así mismo ha manifestado que se hace necesario aprobar la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados y que la misma obtenga la mayoría suficiente para que nunca más volvamos a hablar en España de un proceso de deslocalización como hoy estamos viendo en Saint Gobain.

En este sentido ha insistido en que no comparten en absoluto la decisión que está tomando la empresa ni la causa que está invocando en este expediente de regulación de empresas sencillamente porque las razones que invocan "no son reales". "Estamos ante una grandísima multinacional que tiene importantísimos beneficios y que sencillamente ha decidido, insisto, llevarse una parte de la unidad de producción a Marruecos y también a Rumanía, por tanto, no lo compartimos en absoluto", ha manifestado.