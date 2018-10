Moriyón afirma que a su equipo de gobierno "nadie le da órdenes", tampoco desde su partido

Publicado 16/08/2018 12:26:29 CET

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha sido contundente este jueves al defender la autonomía de su equipo de gobierno incluso respecto a su propio partido, Foro Asturias. "A mí y a este equipo de gobierno nadie le da órdenes ni instrucciones; ni mi partido ni ningún otro ente", ha subrayado.

Moriyón se pronunció en estos términos en el pleno extraordinario celebrado este mediodía y que ella convocó para informar acerca del llamad 'caso Enredadera'. La primer edil negó de forma rotunda que ningún alto cargo de Foro tratase de introducir esa supuesta trama corrupta en Gijón.

Ha sido después de que los grupos de la oposición se hayan referido a una serie de conversaciones telefónicas, incoradas al sumario de la investigación, de algunos empresarios implicados que habrían hablado del Ayuntamiento de Gijón y de la posibilidad de acceder a contratos gracias a la influencia del actual secretario general, Francisco Álvarez-Cascos.

Moriyón ha insistido en que el gobierno local que ella preside responderá siempre de sus actos y no de "propósitos" o "alardes" en conversaciones que hagan terceras personas.

La Alcaldesa ha insistido que la supuesta trama no está instalada en Gijón y que desde el primer momento ordenó, a pesar de no tener sobre la mesa ningún requerimiento judicial, que se rastreasen todos los contratos desde 2011. Aparecieron dos con alguna compañía vinculada a la supuesta trama. Uno de atención domiciliaria y otro de un camión de bomberos. Pero todo se adjudicó conforme a la ley.

Un total de once informes a distintos departamentos, desde la Intervención municipal hasta las empresas del consistorio, han sido elaborados desde comienzos de agosto.

Por ello, y para "salvaguardar el nombre de Gijón", Moriyón ha enviado los citados informes al juzgado que investiga el caso y se ha puesto a su disposición para cualquier información adicional.

A preguntas del PP, Moriyón ha dicho que la opción de personarse en la causa no cabe en este asunto, algo avalado por los servicios jurídicos municipales, que han explicado que no tendría sentido que el consistorio gijonés se personase en un asunto en el que no está implicado.

El pleno ha servido también para aprobar por unanimidad una comisión no permanente sobre la vinculación del Ayuntamiento con el 'caso Enredadera'. Según Moriyón, será una buena oportunidad para que funcionarios municipales que son citados en conversaciones den las explicaciones oportunas.

Desde la oposición han reconocido que no hay ninguna imputación judicial contra el Ayuntamiento de Gijón, pero han mostrado sus "dudas" por el hecho de que algún empresario investigado haya accedido al teléfono móvil del director financiero municipal, o de que se hable de Gijón como un sitio propicio para conseguir contratos. Han reclamado más transparencia a Foro.

Antes de Moriyón intervino el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio, quien también insistió en que la ciudad no fue afectada por la trama de 'enredadera'. "De enredadera en Gijón, cero patatero", bromeó.