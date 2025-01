Moriyón dice que Cascos mandaba en Foro "en todos los órdenes" porque era un sistema "presidencialista"

Moriyón y Lanza insisten en que "no había estructura de Foro en Madrid" y en que "no hubo ninguna sede, ni correo, ni teléfono" OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha prestado este jueves declaración como testigo en el juicio contra el fundador de la formación y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos por supuesta apropiación indebida y ha asegurado que en Foro "era Álvarez-Cascos quien mandaba en todos los órdenes". Considera que el sistema era "presidencialista" porque Cascos "era el único que conocía absolutamente todo".

Moriyón ha relatado ante el juez que hasta 2019 no vio, ni conoció ningún documento interno sobre la economía del partido, y fue cuando tomó posesión de la presidencia del partido cuando accedió a la contabilidad y conoció que había una deuda del partido de 350.000 euros.

"Yo pedí ver todas las cuentas y ahí, en las mismas vi que se podía seguir la vida diaria de Cascos a través de los gastos, de todas esas horas desde la mañana a la tarde, porque eran todo gastos personales. Eran gastos pequeños, como de compra de cargadores en un chino, hacer la compra de casa, con los que por supuesto yo no frivolizo. Pero mi preocupación es cuando empezamos a ver unos gastos de 5.000 euros al mes de septiembre del 2012 al 2014 por un pago en Madrid", explicó.

Ha seguido relatando que consultó ese gasto con Enrique Sostres que le corroboró no había ninguna sede de Madrid en Paseo de la Castellana. "Me dijo que se le había dicho a Francisco Álvarez-Cascos que esa sede no era necesaria", indicó. A partir de ahí se llevó a cabo una auditoría encargada automáticamente por la comisión directiva y después se decide ponerlo todo en manos de la justicia.

"No existe ni una sola foto que se hiciese en esa sede. Yo la busqué, pregunté por ellas y le aseguro que no hay ni una sóla fotografía. Es que no tenemos ni tuvimos nunca una estructura de Foro en Madrid", aseveró.

Ha insistido Carmen Moriyón en que todas las decisiones económicas también las tomaba Cascos y ha puesto como ejemplo que incluso cuando ella mismo solicitaba dinero para algún gasto --en este caso publicidad para la campaña electoral de Gijón-- este lo tenía que autorizar Cascos.

"CONFIABA EN CASCOS"

Carmen Moriyón ha asegurado que ella, al igual que el resto de la militancia confió en un proyecto político y en honorabilidad y la capacidad de Álvarez-Cascos "como líder hasta el final, hasta 2019". Dijo además que no recordaba haber firmado ningún acuerdo de gastos con Francisco Álvarez-Cascos.

Así explicó que en 2014 Cascos recibió de Foro unos 200.000 euros más los gastos de hotel y de chofer aparte recibió cascos. Preguntada si conocía que en 2015 cascos rebajó su sueldo a 5.000 euros mensuales, Moriyón ha indicado que sn 2015 todos esperaban que Cascos encabezase el cartel electoral, pero "de repente les anunció que no lo haría y que daba un paso atrás y no iba ser candidado". Ahí se produce una debacle económica derivada de la debacle electoral al pasar Foro de 12 a 3 diputados.

También se ha referido carmen Moriyón a los constantes desplazamientos de Álvarez-Cascos a Madrid incluso mientras ocupó la presidencia del Principado. "No discuto ni voy a poner en duda el trabajo diario, pero yo le digo que si yo fuese presidenta del Principado no me ausentaría dos días a la semana de manera sistemática. Desconozco si Cascos cogía o no vacaciones. Yo reconozco que me sorprendió que se ausentase dos días a la semana, me parece muy complicado poder hacerlo", ha manifestado.

ENRIQUE LANZA INSISTE EN QUE "NUNCA HUBO SEDE EN MADRID"

También ha testificado el vicesecretario de Organización de Foro Asturias, Enrique Lanza, uno de los que participaron en la fundación del partido junto a Cascos, Pelayo Roces, Miguel Conde y entre otros. Ha manifestado que él "no tiene conocimiento de que en esos inicios se pactase ninguna condición respecto a su remuneración de Cascos", en contra de lo que declaró el propio Álvarez-Cascos. "Estando yo presente no se le ofreció ningún acuerdo económico", ha dicho.

Ha asegurado de manera tajante que en era Cascos quien mandaba en el partido y la secretaria general era "secretaria sin general". "En Foro todo lo decidía, tanto en el ámbito político como económico, Álvarez-Cascos. Las decisiones siempre las tomaba él", añadió.

Respecto a la contabilidad y pago de gastos, ha explicado que se pasaban esos gastos a Rosario Cabal que era la "contable y la tramitadora", pero siempre con autorización de Pelayo Roces o de Francisco Álvarez-Cascos. "Los temas económicos pasaban de puntillas por la comisión directiva, nunca se trataban", dijo. Así, ha asegurado que fue en 2019 cuando se enteró de todos esos gastos personas que pasaba Cascos al partido.

Respecto a la sede de Madrid ha indicado Lanza que nunca estuvo en la misma porque no existió. "Es que no la hubo nunca. La misma nunca tuvo ni dirección de correo electrónico y ni siquiera teléfono, no hay nada de nada que acredite que allí hubo sede", aseguró.

"Conozco a Cascos desde el año 82 en Alianza Popular, nos reencontramos en 2010 en Foro Asturias. Fuimos amigos y compañeros hasta 2019 que le llevé por primera vez la contraria cuando quiso hacer un congreso para echar a Carmen Moriyón como le dije que no, hoy estamos aquí, dijo Lanza.

También aseguró Lanza que Álvarez-Cascos se cogía los días libres cuando el quería, "para ir a pescar o lo que quisiera como todo el mundo porque nadie trabaja constantemente".

PRÓXIMA SESIÓN EL DÍA 16

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase por pasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida. El juicio continuará el próximo jueves día 16 a las 9.00 horas.