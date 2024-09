Moriyón marca distancias con una oposición instalada en el "cinismo" y presenta una ciudad "líder" y de futuro

La regidora avanza la licitación en próximas días de la primera parcela de la ampliación del Parque Científico



GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ha hecho valer este martes la "solvencia" del Gobierno local, que ha conseguido, en poco más de un año, una ciudad "en posición de privilegio, líder".

"Nuestro proyecto es Gijón", ha reivindicado la regidora, que ha contrapuesto las acciones de Gobierno con las de una oposición. Así lo ha indicado Moriyón, durante la presentación de la marca 'Gijón Lidera', en el museo Casa Natal de Jovellanos, arropada por el Gobierno local.

"Desconozco si la oposición seguirá instalada en ese cinismo del Apocalipsis los días pares y de normalidad los días impares que tan solo busca generar confusión y desequilibrio", ha remarcado la alcaldesa, quien ha reiterado que el Gobierno local no está "a debates estériles", sino que están centrados en construir riqueza y en que Gijón sea 'líder' durante muchos años.

Moriyón ha fijado la construcción del futuro de Gijón en tres horizontes: uno privilegiado para vivir, otro atractivo para el visitante y uno irrechazable para la inversión. Todo ello pilotado en dos ejes: cultura e innovación.

"Nos encontramos una administración en permanente desconexión con la ciudadanía, un Ayuntamiento profundamente ineficaz en la gestión de los recursos y una sensación de desazón y frustración que lastraba el día a día", ha llamado la atención sobre su llegada a la Alcaldía gijonesa. "Este Gobierno ha conseguido dar un giro de 180 grados a ese clima oscuro", ha destacado.

Ha apuntado, asimismo, que pese a lo dicho por los grupos de oposición, el Gobierno municipal ha hecho una apuesta por lo público. Como ejemplo, ha citado el caso de Emtusa, que con 30 millones de euros prevé para 2025 la compra de más autobuses, la contratación de más plantilla y un servicio "pionero" para la zona rural. De hecho, se ha mostrado segura de que Gijón estará en posición de liderar el transporte público en España.

La alcaldesa se ha referido, de igual modo, a la EMA y su previsión de inversiones con las que Gijón podrá disponer de la red de aguas "más moderna" de España, según ella. Ha incidido, unido a ello, en que en este año ya ha logrado un récord en inversiones ejecutadas, un 63% a falta de cuatro meses para cerrar el año.

En cuanto a Emulsa, ha señalado que llegará hasta los 52 millones de euros el próximo año, la cifra más alta de su historia, tras la "incertidumbre en la que fue sumida por el anterior Gobierno". En este caso, ha apuntado que en los próximos meses la empresa entrará en una fase de estabilización financiera y de modernización.

Otro de los pilares para la alcaldesa es establecer un modelo de turismo que no sea a costa de la comodidad de los gijoneses. Como ejemplo, ha recordado la moratoria en la concesión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT), con la que, a su juicio, se ha logrado atajar momentáneamente su proliferación "descontrolada".

Vinculado a ello, ha adelantado que en los próximos meses podrán ya implementar un paquete de medidas que permitan conciliar el legítimo interés de los propietarios con la protección de los barrios y la tranquilidad de sus vecinos. Todo ello con el objetivo de un modelo "de sostenibilidad real y tangible" en el plano turístico.

"No, no vamos a vender la ciudad al turismo", ha dejado claro Moriyón, quien ha remarcado que se busca que Gijón sea un destino turístico de primer nivel, pero "nunca" a costa del bienestar de los gijoneses.

Por otra parte, ha destacado la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, cuya primera parcela ha anunciado que saldrá a licitación en los próximos días.

También ha resaltado el que será el epicentro de la llamada como 'vía gijonesa', Tabacalera, del que ha augurado que será un centro de arte de nivel internacional y cuya obras de adecuación del interior del edificio histórico y construcción de un complejo cultural vanguardista arrancarán en 2025.

Dicho esto, ha puesto en valor que en la ciudad hay más exposiciones y actividades "que nunca" y un tejido cultural "moderno y eficaz".

Otro de los proyectos a futuro es 'Naval Azul', del que ha destacado que pone en relieve la relación con la Autoridad Portuaria gijonesa.

A este respecto, ha apuntado que el Ayuntamiento mantiene el ofrecimiento para la compra de la parte de terrenos del antiguo astillero Naval Gijón a Pymar, a la espera de respuesta.

Dicho esto, ha recalcado que la compra de los terrenos requiere pasar por una tramitación administrativa "al más alto nivel". En el caso de los que pertenecen a El Musel, ha apuntado que se espera que el próximo octubre, o noviembre, se esté en condición de firmar la escritura de compra, con lo que el Ayuntamiento tendría ya el 60 por ciento de los terrenos y se podrá lanzar la licitación del proyecto y la urbanización de la zona. Según ella, se espera que en 2025 haya ya máquinas trabajando.

Es un ejemplo, para ella, de apuesta por la lealtad entre administraciones y el reflejo de la implicación de El Puerto, tal como se ve en el acuerdo para la vuelta de la práctica del piragüismo en la ciudad.

Por otro lado, Moriyón ha avanzado que, de cara a 2025, Gijón contará con el mayor presupuesto de la historia, pero ha matizado que, debido a la activación de la regla de gasto, no podrá crecer por ley más de un 2,7 por ciento.

Ha indicado, asimismo, que el próximo lunes se celebrará el Pleno de Ordenanzas Fiscales y el 7 de noviembre el de Presupuestos, para así agilizar las licitaciones.

Moriyón ha incidido en que los concejales han hecho un esfuerzo "ímprobo" en ajustar sus presupuestos, a lo que ha agradecido especalmente el de Servicios Sociales para no dejar "a nadie atrás".

Preguntada sobre la 'incertidumbre' de la inversión en ArcelorMittal, ha precisado que no se contemplan ingresos "sobre los que no haya certezas". En cuanto a los impuestos, ha ratificado la intención del Gobierno de no subirlos, e incluso bajarlos, siempre que no se comprometan los servicios públicos.

Ha destacado, en este caso, el "gran esfuerzo" para no subir el IBI, mientras que ha justificado la subida en el Patronato Deportivo por ser el gasto de todos los suministros "tremendo". También ha aludido a la excepción en Emulsa, con un incremento "obligado" por la subida de tasas de otra administración. "Prometimos una administración ágil, moderna", ha destacado la alcaldesa, ligado a ello.

Moriyón ha querido agradecer a los ediles del PP su trabajo y compromiso para que el Gobierno esté a la altura del reto que tienen entre manos.

No ha sido el único agradecimiento, la regidora ha tenido palabras de gratitud para el ex edil de Vox, Óliver Suárez, al que se le mantuvo en la Presidencia de Divertia. "Hubo quien quiso vender una imagen de decadencia y desgobierno en los festejos", ha recalcado.

Por contra, ha recalcado que Gijón ha disfrutado "del mejor verano de su historia", el cual marcará la pauta para los próximos. "No hay mejor manera de combatir los desprecios que con una buena dosis de éxitos", ha recalcado.

Ha remarcado, por otra parte, que la presentación en el museo de 'Gijón Lidera' no es fruto de la casualidad. Moriyón ha incidido en que aquí nació el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, del que ha afirmado que fue "un visionario" sobre el potencial real de liderazgo de Gijón. Un liderazgo que ha sostenido que vuelve a tener ahora a su alcance.

Preguntada por el estadio de El Molinón, ha recalcado que no tiene "ningún" daño estructural. También ha advertido de que el mantenimiento, competencia municipal, se dejó de hacer en el anterior mandato y en este se ha retomado. Ha adelantado que se hará un plan de actuaciones a corto plazo y a largo plazo, que incluiría una reforma mayor, estimada en unos 20 millones de euros.