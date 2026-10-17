El MUJA organiza este fin de semana talleres especiales para celebrar el Día Internacional de los Fósiles

Archivo - El equipo científico del MUJA y la Universidad de Geociencias de China documentan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) celebra este fin de semana con dos actividades especiales el Día Internacional de los Fósiles, que se conmemora cada año el 16 de octubre con el objetivo de crear conciencia sobre el valor de los fósiles como testimonios del pasado de la vida en nuestro planeta, resaltar el valor científico y educativo de la Paleontología y destacar la importancia de preservar los fósiles para generaciones futuras.

El público adulto podrá participar este sábado y mañana domingo, a las 13:00 horas, en un taller de fósiles en el que José Carlos García-Ramos, director científico del Museo, mostrará varios de los fósiles descubiertos en nuestra región y explicará cuál es el proceso para su formación, haciendo hincapié en la importancia de preservar nuestro patrimonio geológico y paleontológico.

El público infantil de 4 a 11 años tendrá la opción de celebrar el aniversario del primer hallazgo fósil de dinosaurio, un fémur de Megalosaurus, excavando y aprendiendo de forma divertida. En el taller ¿Gigantes o dinosaurios? podrán descubrir cómo son los huesos de dinosaurio y cómo los estudian los expertos. Además, se llevarán a casa un original boli con forma de hueso hecho por ellos mismos. Esta actividad especial se llevará a cabo los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, a las 12:30 horas.

Las entradas para ambos talleres, con plazas limitadas, están disponibles en la web museojurasicoasturias.com.