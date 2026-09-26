"Nadie nos va a echar ni con discursos de odio ni con violencia", dice la viveconsejera de Derechos Ciudadanos

Un momento de la jornada - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Beatriz González Prieto, ha advertido este sábado durante la jornada contra la LGTBIfobia y los delitos de odio organizada por el colectivo XEGA, de que los discursos violentos buscan atemorizar al colectivo, pero ha garantizado que el Gobierno de Asturias no dará un paso atrás: "Nadie nos va a echar ni con discursos de odio ni con violencia".

Frente a los "exabruptos" y mensajes vertidos recientemente por sectores de la extrema derecha, la responsable autonómica ha subrayado que buscan generar el clima propicio para imponer un modelo social excluyente. González Prieto ha participado en Laboral, en Gijón, en la presentación de la jornada La LGTBIfobia y los delitos de odio en Asturias.

"Esto no va así. Esto va de libertad, de poder garantizar los derechos a la ciudadanía independientemente de cómo quieran vivir, siempre dentro de ese marco de respeto democrático", ha aseverado González Prieto, quien ha asegurado que la sociedad asturiana es "solidaria, reivindicativa, luchadora y acogedora".

Ante el próximo debate la futura Ley LGTBI en el parlamento asturiano, la viceconsejera ha hecho un llamamiento directo a la responsabilidad de los grupos políticos: "Entiendo que con el empuje con el que llega esta norma a la Junta, no queda otra opción más que aprobarla y apoyarla".

Según ha explicado, la ley resultará clave para normalizar y blindar derechos, desde la educación y la sanidad en todas las etapas de la vida, y ha añadido que tras su aprobación será fundamental articular de inmediato todos los mecanismos para asegurar su cumplimiento.

González Prieto también se ha referido al "exabrupto de un diputado de ultraderecha" contra el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, después de que le negara el uso de la palabra durante el Debate de Orientación Política. La viceconsejera ha reclamado respeto institucional: "un diputado representa a la ciudadanía, y puedes expresar eso en un bar o en un grupo de amigos, pero no en un parlamento al que hay que tener respeto".

Preguntada por la reciente agresión sufrida por dos jóvenes en Oviedo a manos de "un grupo de corte fascista", la viceconsejera ha defendido la respuesta social frente a quienes pretenden expulsarlos del espacio público. Una respuesta que, a su juicio, es indispensable para combatir a esa parte de "minoritaria" de la sociedad que busca "hacer mucho ruido" para imponer su agenda de odio y regresión en materia de derechos ciudadanos.

La jornada de XEGA ha abordado, entre otros puntos, la necesidad de reforzar la atención sanitaria y psicológica a las víctimas de agresiones, formar a la policía en la tramitación de denuncias y reforzar los servicios de salud mental para el colectivo, con especial atención a la prevención de conductas suicidas entre personas trans y no binarias.