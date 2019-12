"No sé qué parte de emergencia climática hay personas que no entienden", replica Martín (IU)

Publicado 11/12/2019 14:52:03 CET

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín (IU), ha defendido este miércoles la peatonalización de la avenida de El Molinón que, según él, lleva cortada desde hace un año, y no significó "ningún colapso de tráfico".

"No sé qué parte de emergencia climática hay personas que no entienden", ha replicado Martín ante las críticas de diversos sectores a la peatonalización de esta vía. "Lo que no es posible es no hacer nada o quedarse cruzados de brazos", ha recalcado.

Ha incidido, además, en que ahora coincide con que está cortada también Doctor Fleming y tampoco se están viendo colapsos en el tráfico. Eso sí, ha matizado que si hay que hacer alguna regulación de tráfico se hará.

"Este Gobierno no engaña", ha remarcado. Es por ello, que ha avanzado que habrá más zonas peatonales, verdes y se luchará contra la emergencia climática. En definitiva, que habrá más medidas para hacer de Gijón una ciudad sostenible.

Para ello, ha indicado que primero hay que definir qué objetivos se quieren conseguir y luego las medidas oportunas se adaptarán para cumplirlos. Ha reiterado, al tiempo, que entre esos objetivos está el que la ciudad emita menos CO2, que haya más espacios peatonales y verdes y usar menos los coches.

Y si bien ha adelantado, frente a las críticas a la falta de participación, que buscarán consenso mayoritario para esta iniciativa, ha adelantado que darán a conocer públicamente las iniciativas que proponga el Gobierno local, como hacen todos los gobiernos de cualquier signo político de todo el país.