La Noche Europea de los Investigadores bate su récord de participación

Noche Europea de los Investigadores - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo se convirtió este viernes en un gran laboratorio abierto con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. La institución académica movilizó a 303 investigadoras e investigadores -169 mujeres y 134 hombres-, que desarrollaron un centenar de actividades en 50 estands dispuestos en dos espacios emblemáticos: el Edificio Histórico de Oviedo y la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón.

Este despliegue se tradujo en un rotundo éxito. Más de 5.000 personas disfrutaron de la actividad, lo que supone un récord de participación.

La decimoséptima edición ofreció al público la posibilidad de conocer de primera mano qué se investiga en la Universidad de Oviedo, quién desarrolla esa investigación y cómo sus resultados repercuten en la vida cotidiana. Talleres, experimentos, demostraciones en directo, juegos y retos permitieron acercar la ciencia y el conocimiento a personas de todas las edades.

También lo pudieron comprobar en persona el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, quienes visitaron ambas sedes. En Oviedo, estuvieron acompañados por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

"La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras representa uno de los mejores ejemplos de una universidad abierta a la sociedad. Durante unas horas, nuestros laboratorios, nuestros proyectos y nuestro conocimiento salen al encuentro de la ciudadanía para mostrar que la universidad pública no solo genera ciencia, sino que también tiene la responsabilidad de compartirla y hacerla accesible", señaló Ignacio Villaverde.

Por su parte, Irene Díaz, vicerrectora de Investigación, destacó que "la Noche permite enseñar la investigación que se desarrolla en la Universidad de Oviedo desde una perspectiva muy cercana, poniendo rostro a quienes investigan y mostrando que la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana".

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras está coordinada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I). Para esta ediciónse dispusieron 50 estands: 36 en el Edificio Histórico de Oviedo y 14 en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Las dos sedes ofrecieron una programación que combinaba diferentes áreas del conocimiento y formatos de divulgación.

La programación incorporó, además, medidas y actividades dirigidas a favorecer la participación de personas con diferentes necesidades. La Universidad de Oviedo ha trabajado para adaptar tanto los espacios como la oferta divulgativa y hacer de la Noche una actividad accesible para todos los públicos. En este ámbito se incluye la feria Ciencia sin diferencia, que se desarrolló en horario de mañana en el Edificio Histórico y que acercó la investigación a alumnado de Colegios de Educación Especial.