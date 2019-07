"Él nunca me obligó", dice la menor que se fugaba de casa para ir a la de su novio

Publicado 02/07/2019 13:29:09 CET

AVILÉS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La chica menor que se fugó de casa de su madre para irse a la de su novio en Castrillón, ha negado en el juicio oral que su pareja le indujera a hacerlo. "Él nunca me obligó a ir a su casa, yo discutía con mi madre, y otras veces no discutía, pero iba allí, porque quería yo", ha señalado la chica ante la jueza.

La joven hacía estas declaraciones en el juicio que ha tenido lugar este martes en Avilés, donde la fiscalía ha mantenido su petición de dos años de prisión, para el acusado, un hombre que responde a las iniciales C.M.H., por inducir a su novia menor de edad de 15 años a que hasta en cuatro ocasiones se fugase de casa para ir con su novio.

Antes de la declaración de la menor, la jueza le ha insistido en la importancia de su testimonio, ya que a pesar de que ahora no tengan relación, su ex pareja se enfrentaba a una petición de pena de prisión muy importante. "Esto no es un juego", le ha recalcado la magistrada a la chica antes de empezar su declaración.

Ante las preguntas de la fiscal y del abogado defensor, la chica relató los hechos. "Ahora mismo no tenemos ningún trato entre los dos, la relación terminó y ya está. Discutía lo normal con mi madre, y podría llamarse que la casa de él era como mi refugio, nunca me obligó a que me fuera de casa, pero él consentía que estuviese allí, y alguna vez me aconsejaba que esperase a que se enfriara un poco la situación para volver con mi madre", ha señalado la chica.

Por su parte, el hombre, mayor de edad ha corroborado la versión de la chica en su declaración. "La recogí en mi casa unas cuatro veces, sé que tenía graves discusiones con su madre, y no la iba a dejar en la calle. De hecho muchas veces mi madre o mi tía llamaban a la guardia civil o a su madre para que vinieran a recogerla, porque sabía que era menor, ella me dijo que tenía 16 años", ha relatado el acusado.

Por su parte la madre de la menor, que responde a las iniciales de M.C. G.G., ha mantenido en el juicio que el hombre la inducía a marcharse de casa. "Yo tenía mala relación con él, con mi hija discutía, pero como cualquier madre con una adolescente. Ella se iba a veces sin discusiones en casa con él, y yo le advertí que era menor, nunca oí que la obligase a irse, pero siempre tenía que llamar yo para ir a recogerla, en ningún momento me llamaron ellos".

Por último, tres Guardias Civiles de Castrillón han prestado declaración en el juicio como testigos, corroborando que la chica estaba allí por su propia voluntad. "Igual llevaba un mes en la vivienda del novio, porque tenía ropa y cosas suyas allí, pero en ningún momento hemos visto inducción u obligación de nada, porque siempre que fuimos el acusado nos dijo que estaba allí", han señalado los agentes.

A pesar de las declaraciones la Fiscal ha mantenido la petición de pena de dos años de prisión para el acusado por un delito de inducción a una menor para dejar su hogar. "No estamos hablando de retención a la fuerza, estamos en inducción a dejar su casa por parte de un adulto a una niña de 15 años, incluso estando más de un mes en casa del acusado", ha señalado la Fiscal.

Por su parte el abogado defensor ha pedido la libre absolución de su cliente. "No ha quedado acreditada la inducción a la fuga por parte de mi defendido, y no hay ninguna prueba que lo corrobore, simplemente la chica se iba de su casa cuando discutía con su madre". El juicio ha quedado visto para sentencia.