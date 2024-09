La oposición afirma que el acuerdo sobre financiación en la Junta "no es compatible" con el pacto entre Esquerra y PSC

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición al gobierno del Principado de coalición entre el PSOE e IU-Convocatoria por Asturias han afirmado este lunes que el acuerdo sobre financiación alcanzado en la Junta General "no es compatible" con el reciente pacto suscrito entre Esquerra y PSC.

Para el diputado del PP Andrés David Ruiz no es compatible. "A esto hay que decir no, no y no", remarca, añadiendo que "no ir de frente contra esto, como ya han hecho otras autonomías socialistas como Castilla-La Mancha, es romper de facto el acuerdo de la mesa de financiación".

"Haría bien el gobierno del Principado de Asturias en empezar a negarse a este atropello", prosiguió alertando de que el pacto con Esquerra puede suponer "precedentes un poco peligrosos, que es que una comunidad autónoma que tenga los escaños suficientes para presionar al gobierno del señor Sánchez puede conseguirlo absolutamente de todo, incluso reventar el modelo de financiación autonómica del régimen común".

En la misma línea, Adrián Pumares (Foro) ha incidido en que "se pongan como se pongan es absolutamente incompatible con el acuerdo firmado entre la Esquerra Republicana y el Partido Socialista en relación al sistema de defensa autonómica". "Son contradictorios. Si se está a favor del acuerdo que alcanzó la Junta General hay que estar en contra del acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista", sostiene.

Además, para el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha criticado el "ejercicio continuo" de "trilerismo político" de Pedro Sánchez que supone "un torpedo en toda la línea de flotación del sistema actual de financiación autonómica".

Por su parte, la diputada de IU-Convocatoria por Asturias Delia Campomanes ha calificado como "curioso" que la Junta haya aprobado una resolución en la que se pide que el nuevo modelo de financiación "tenga en cuenta las singularidades de Asturias", pero a la vez se rasguen las vestiduras "si otras comunidades autónomas piden que se tengan en cuenta las suyas".

Del mismo modo, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga ha resaltado la importancia de la Declaración de Santiago y el acuerdo de la Junta General para defender los intereses de Asturias desde una negociación y un acuerdo multilateral en materia de financiación autonómica.

Para el consejero Guillermo Peláez el nuevo modelo de financiación autonómica debe estar basado en el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y tener cuenta las singularidades del Principado de Asturias.

El titular de Hacienda y Fondos Europeos ha reiterado la postura del Gobierno de Asturias ante la modificación del sistema de financiación autonómica: "No nos hemos movido un ápice del punto en el que estábamos. Estamos donde nos marca el acuerdo de la Junta General de junio de 2020. Ahí se refleja todo aquello que defenderemos".

Del mismo modo, Peláez ha expresado su deseo de que los partidos que firmaron el citado acuerdo -todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox- "sigan ahí". "Asturias necesita un sistema de financiación que reconozca sus singularidades y permita financiar los servicios públicos que reciben los ciudadanos", ha subrayado.

También ha insistido en que el Principado acudirá a todas las reuniones que convoque el Gobierno de España y ha precisado que cualquier negociación debe desarrollarse en un marco "multilateral", tal y como ya ha demandado el presidente, Adrián Barbón.

VIVIENDA

La comisión también ha abordado preguntas de los grupos sobre financiación y fondos europeos, así como sobre los incentivos fiscales a las viviendas desocupadas que se alquilen a precios inferiores al mercado.

Al respecto, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha reclamado medidas para paliar "el grave problema de la vivienda que va en aumento en Asturias". "Medidas para evitar la especulación y garantizar el acceso digno a la vivienda para todos y para todas las asturianas", ha dicho.

Peláez ha asegurado compartir el diagnóstico con Tomé así como el objetivo de "movilizar al máximo el parque de viviendas, en este caso vacías, para incrementar la oferta y así poder impactar en el precio, porque evidentemente los precios que está alcanzando el alquiler están suponiendo un auténtico problema para las clases medias y trabajadoras".

"Entendemos que la propuesta que usted trae a esta Cámara de incentivar que las viviendas vacías se pongan a disposición del alquiler es una muy buena propuesta", ha afirmado el consejero, indicando que "se evaluará" por parte del Ejecutivo para tratar de "articular una propuesta".