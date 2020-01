"La oposición no somos los responsables de la situación del Conservatorio", afirma Esther Llamazares

Publicado 08/01/2020 14:57:37 CET

AVILÉS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Avilés ha afirmado este miércoles que "la oposición no somos los responsables de la situación del Conservatorio de Música", como ha dejado entrever en una entrevista el director del Centro, Carlos Galán, cuyas declaraciones han sido consideradas por la portavoz popular como "temerarias".

Llamazares ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en el grupo municipal del PP en Ayuntamiento de Avilés, donde ha analizado la "difícil" situación que atraviesa el Conservatorio de Música Julián Orbón, y la negativa el PSOE a todas las propuestas presentadas por los populares para el presupuesto municipal 2020.

La portavoz popular ha recordado, que el Conservatorio empezó a llevarse a los juzgados en el año 2015, en un procedimiento que se inició contra el nombramiento de la persona que ocupaba en ese momento el cargo de Directora, "el problema es que se judicializó sin medir las consecuencias", ha señalado Llamazares.

"En Asturias hay otros Conservatorios en los que el cargo de director/a no son ocupados por Funcionarios de Carrera, el motivo es que como no se han judicializado, no se han visto envueltos en el problema que sufre el Conservatorio Julián Orbón", ha añadido la portavoz popular.

"Me parece una absoluta falta de responsabilidad que el actual Director, que es el máximo responsable de una entidad, ataque públicamente y trate de poner en evidencia a trabajadores de una entidad. Una compañera de la oposición, buscaba el otro día la similitud con la empresa privada, sería inadmisible desde cualquier punto de vista que el director o gerente de una empresa atacara públicamente a sus trabajadores, esto nos da una idea de la forma de actuar y del cómo se siguen los procedimientos", ha resaltado Llamazares.

Carlos Galán también ha dicgo que la presencia de la Concejala Yolanda Alonso y del Director de RRHH del ayuntamiento en un claustro, se puede interpretar como irregular. "Es inadmisible que la palabra irregular forme parte del vocabulario tanto de la Concejala como del Director de un centro como si se tratase de un tema menor, repito que en una institución no pueden caber ni ilegalidades, ni irregularidades", ha comentado Llamazares.

En cuanto a la actuación de la concejala Yolanda Alonso en esta situación, el PP opina que "esta situación al estar judicializada no se puede resolver con ocurrencias desde la concejalía, sino que debería apoyarse en la Consejería y Ministerio que son del mismo signo político, para solucionarlo. Si el tema se dilata y no hay soluciones, quizás debería dejar la concejala la solución en otras manos".

PSOE DICE NO AL PP

Después de las navidades y con el año 2020 ya en marcha, el Ayuntamiento de Avilés sigue sin presupuestos municipales aprobados. Este miércoles la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha llamado a la portavoz del PP de Avilés Esther Llamazares, para comunicarle que el gobierno socialista ha rechazado todas las propuestas presentadas a los presupuestos por parte del PP.

Los socialistas no han negociado en ningún omento con el PP, ya que después de un mes de enviar la propuesta por correo electrónico, este miércoles ha sido la negativa socialista. El presupuesto se incluirá en el orden del día del Pleno Ordinario del 17 de enero, y todo apunta a que Ciudadanos y PSOE tienen cerrado un acuerdo para que salga adelante el Presupuesto 2020, aunque ninguna de las dos formaciones lo hacen público, para evitar presiones desde Madrid, como ha ocurrido en el Principado de Asturias, donde la formación naranja ha sido obligada a votar en contra de los presupuestos de Adrián Barbón.

"La forma de negociar del PSOE es inaudita, simplemente te dicen que no, sin sentarse a debatir ideas. Entendemos que tendrán un acuerdo con Ciudadanos desde hace tiempo, pero el resto de la oposición merecemos un respeto, y visto lo que ha pasado en Asturias, si yo soy el PSOE no estaría tranquilo sobre las directrices de partido desde Madrid, lo que abocaría a Avilés a una prórroga presupuestaria, por la negación absoluta del PSOE a negociar con otros grupos", ha concluido Esther Llamazares.