La oposición rechaza nombrar el Parque del Pozón 'Manuel Ponga Santamarta'

Publicado 19/07/2018 16:47:58 CET

AVILÉS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Avilés, salvo Ciudadanos, han rechazado con su voto en contra que el Parque del Pozón se comenzase a denominar, Manuel Ponga Santamarta, en homenaje al primer alcalde socialista de la ciudad.

Un grupo de vecinos del barrio avilesino habían presentado 737 firmas en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés para pedir el cambio de nombre, pero los grupos de la oposición (PP, Somos, Ganemos, IU y No adscritos) han rechazado con sus votos esta propuesta vecinal en el desarrollo del Pleno ordinario del mes de julio, que ha tenido lugar este jueves en el consistorio avilesino.

Tras la explicación de la propuesta vecinal por parte de la concejala de cultura, Yolanda Alonso, los grupos de la oposición, salvo la edil de Ciudadanos, han ido argumentando su decisión basándose en la falta de consenso. "Se trae una propuesta sin consenso vecinal, y antes de cambiar el nombre al parque por ejemplo habría que limpiarlo, y cual es la vara de medir, que se tiene para estas cosas, porque con 20.000 firmas no se cambió la gestión del agua, y con 500, queremos cambiar el nombre de aun parque. Nosotros proponemos ahora que se cambie el nombre por el Parque del Pozón- El Camín", ha explicado el concejal de Somos, Xulio Andrés Elipe.

Ante estas acusaciones de la oposición el portavoz del PSOE, Luis Ramón Huerga, no se ha mordido la lengua. "Habría que reformar la palabra consenso en la RAE, ya que el PP hablando de falta de consenso, es para tapar su falta de personalidad política, ya que siempre van al sol que más calienta". El edil socialista ha dejado claro, que esta era una propuesta vecinal, no del PSOE. "Esta propuesta parte de los vecinos, porque Manuel Ponga vive en el barrio desde pequeño y fue el impulsor de ese parque, y estos partidos de izquierdas, que cuando han llegado hace poco a la política defendían la voz de la gente, ya se ve hoy, que según la gente que nos convenga en cada momento", ha añadido Huerga.

Ante la propuesta del grupo de Somos de nombrar el parque El Pozón- El Camín, el portavoz socialista ha sido tajante. "Esto no es un cambalache de propuestas, es una entrega de firmas de 737 vecinos , y a Manuel Ponga ya le vale con el reconocimiento d sus vecinos, y si pensaban que se iba a rebajar a cambiar declaraciones para que estos grupos de oposición apoyasen esta propuesta, está claro que lo conocen bien poco, ya que le importa bien poco lo que voten estos grupos".

DECEPCIÓN VECINAL

En la sesión plenaria como público ha estado presente uno de los precursores de la recogida de firmas, Agustín Fernández, que al finalizar el debate ha mostrado su decepción con la decisión del Pleno. "En el debate no se ha manifestado el sentir del colectivo que ha firmado para cambiar el nombre del parque, yo no milito en ningún partido político, y lo que quizás no saben es que el color de esas firmas es multicolor, con simpatizantes del PP, Podemos o Iu por ejemplo, y por eso los vecinos no nos sentimos representados por lo que han dicho estos grupos en la sesión plenaria".

Manuel Ponga vive en el barrio del Pozón,, y cuando fue alcalde dotó al barrio del parque que aún existe en la actualidad. Por esa razón un grupo de vecinos quería agradecer su labor poniendo su nombre al parque que creó el mismo desde la alcaldía. "Ponga habrá tenido luces y sombras en su vida, pero nosotros valoramos su cercanía y que es un vecino comprometido con el barrio. El problema es que muchos de los que han hablado ahí, no saben quien es Manuel Ponga, y así nos va", ha finalizado Agustín Fernández.