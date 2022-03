Oviedo.- Desestimado el recurso de Somos contra el contrato de las casetas de San Mateo

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo ha desestimado el recurso contencioso administrativo que presentó la portavoz de Somos, Ana Tabaoada, contra el acuerdo de 8 de julio de 2021 del Ayuntamiento que aprobó las 'Bases reguladoras del funcionamiento y del otorgamiento de las preceptivas autorizaciones para la instalación de las fiestas de San Mateo'.

Así consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y que puede todavía ser objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Taboada basaba su recurso en la falta de motivación del acuerdo en lo que se refiere a cambio con el anterior modelo de chiringuitos, y además se refería a la implicación de la patronal Otea en el nuevo modelo.

Pero el juez no le ha dado la razón en su petición de nulidad y considera que el acuerdo es conforme a derecho. "No existe prueba alguna que concluya con una infracción de los principios de igualdad, no discriminación, eficiencia, o cualesquiera otros aplicables al caso, en las Bases reguladoras del funcionamiento y la adjudicación de casetas examinadas", dice la sentencia.