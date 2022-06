Palacios (Podemos): "La política de vivienda del gobierno de Barbón fracasó"

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Rafael Palacios ha lamentado este viernes situación de la vivienda en Asturias. "La política de vivienda del gobierno de Adrián Barbón fracasó", ha sentenciado.

Palacios se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo en la que ha recordado que esta legislatura su grupo ya ha venido solicitando el cese de la gerente de la empresa pública de vivienda del Principado (Vipasa), María montes, y del director general de Vivienda, Fermín Bravo. "No se nos escuchó y ahora la consecuencia es dramática", ha dicho.

Según el representante de la materia la gestión en la materia de los responsables del Gobierno asturiano se caracteriza por "retrasos", "excusas" y "promesas incumplidas".

Palacios critica que el Gobierno asturiano apenas promocione vivienda pública en alquiler y que las ayudas no se realicen en tiempo y forman. "Cuanto más urgen esas ayudas, más tarda el gobierno en pagarlos", ha dicho Palacios, señalando que esto perjudica no solo a las personas que no pueden pagar sino a los pequeños propietarios que alquilan un piso.

El portavoz de Podemos exige al Gobierno regional que abone todas las ayudas pendientes, que promociones viviendas sociales de alquiler, que reformule esas ayudas y que amplíe el crédito. "La respuesta no puede ser cruzarse de brazos", ha insistido.