Patronal y sindicatos destacan la necesidad de aprobar las cuentas e inciden en que se ejecute lo previsto

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal FADE y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han dado este lunes su visto bueno al Proyecto de Presupuestos de 2023 y han incidido en que los mismos deben ser aprobados porque son necesarios para la región, por lo que han pedido a los grupos que busquen consensos y mejoren las cuentas en el trámite parlamentario. Además las tres partes han reclamado que se ejecuten las inversiones previstas y que no se deje escapar ni un euro de las cantidades previstas".

Lo han hecho en la Junta General, que este lunes acoge las comparecencias informativas acerca del Proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2023 de diversos representantes de organismos. Además de la patronal y los sindicatos, también han comparecido representantes de la Federación de Concejos, la Sindicatura o representantes de los sanitarios y la educación, entre otros.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo ha manifestado que este presupuesto representa una gran oportunidad que no podemos permitirnos desperdiciar por lo que consideran que "debe ser aprobado". "Obviamente es un presupuesto expansivo y no podemos permitirnos perder algunos de los recursos que recogen", ha indicado Calvo, que no obstante ha expuesto algunas cuestiones que consideran más apropiadas, como minorar la presión fiscal vía deflactación.

La presidenta de los empresarios asturianos se ha referido a la alta inversión recogida en el presupuesto y ha destacado que lo importante en este caso es que se ejecuten, y para ello ha exigido medidas específicas. "Sabemos que no es fácil pero tampoco es imposible, todo lo que se deja de ejecutar es un despilfarro", ha indicado la presidenta de la patronal asturiana.

También ha vuelto a pedir la reducción del "gasto ineficiente" y se ha preguntado que va a pasar cuando se dejen de recibir los fondos europeos que suponen buena parte de la inversión.

El secretario de CCOO, José Manuel Zapico, ha considerado que estos presupuestos son necesarios y van en la buena dirección pero a la vez Zapico echa en falta una mayor valentía y medidas concretas, como una línea de ayudas a pymes y autónomos para hacer frente a la inflación un plan de empleo para sectores vulnerables.

Zapico ha manifestado que en Asturias no hay motivos para la autocomplacencia y ha indicado que su sindicato comparte la preocupación ante la baja ejecución presupuestaria lamentando además que algunas inversiones importantes "vayan al paso de tortuga".

En esa línea la representante de UGT Asturias, Mar Celemín, ha destacado el "importante volumen de recursos, una cifra sin precedentes que es necesaria para hacer frente a la compleja situación económica".

Ha destacado la oportunidad que supone la llegada de fondos europeos por lo que ha alertado de la necesidad de una buena y correcta ejecución de los mismos. También valora UGT el "marcado carácter social" de estas cuentas.

OTROS ORGANISMOS

Mucho más crítica con las cuentas para 2023 ha sido la presidenta de Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), Patricia Oreña Viadero, que ha indicado que los negocios asturianos están ante una "pérdida de competitividad constante" y ha indicado que lo que "hay que mejorar es la gestión de lo público".

Desde la Federación Asturiana de Concejos, su presidenta Cecilia Pérez Sánchez, ha celebrado el aumento de los fondos destinados a las Administraciones Locales. Por su parte el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, ha desgranado el presupuesto de la Sindicatura de Cuentas para 2023, que asciende a 3,47 millones de euros, un 4,33 por ciento más que en 2022.

"El presupuesto se ha elaborado con dos premisas: contención del gasto y consolidación de la plantilla. Hemos congelado casi todas las partidas, excepto las relacionadas con el gasto en personal, por la incorporación de los incrementos retributivos. Además, otra de las premisas para 2023 es tratar de completar la relación de puestos de trabajo; ahora tenemos abiertos dos procesos: una oposición libre con ocho plazas del cuerpo de auditores y un concurso para estabilización de una plaza del mismo cuerpo", destacó el síndico mayor durante su intervención.