Peláez tilda de "negligente" la actitud del PP por condicionar la negociación presupuestaria a la Ley de Vivienda

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, durante una atención a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, considera que "condicionar la negociación presupuestaria a la Ley de Vivienda está totalmente fuera de lugar" y ha acusado al PP de actuar de manera "negligente" al condicionar la Ley de Presupuestos a esa ley concreta.

El también portavoz del Gobierno asturiano ha mostrado su "profunda decepción" ante la postura del PP tras la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios en el marco de la negociación del presupuesto autonómico para 2027. "Yo creo que están buscando, igual que lo hicieron el año pasado, cualquier excusa para evidenciar que no tienen propuestas, que no tienen alternativa", ha opinado.

Peláez ha afeado al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que utilice la Ley de Vivienda para rechazar el diálogo sobre las cuentas públicas, señalando para los 'populares' "la vivienda es un mercado y, por tanto, todo lo que sea la intervención pública para garantizar un derecho fundamental es un problema".

El titular de Hacienda ha remarcado que "una cosa es una ley concreta donde tú puedes tener una posición legítimamente distinta a la del Gobierno y otra cosa es condicionar la Ley de Presupuestos a esa ley concreta". En este sentido, ha recordado que la Ley de Presupuestos "no solo va a incluir materia de vivienda", sino que contiene partidas destinadas a consolidar el 'Pacto Asturias Educa', desarrollar los acuerdos alcanzados en materia de salud, y reforzar los servicios sociales con el fin de acortar la lista de espera de dependencia.