Las pernoctaciones hoteleras en Asturias aumentan un 1,3% en septiembre

Archivo - Un hombre con una maleta - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias subieron un 1,3% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 434.549 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 5,26% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 230.003 viajeros. Por nacionalidad, 167.110 eran residentes en España, el 72,66%, mientras que 62.893 (27,34%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,8% y los extranjeros aumentaron un 6,4%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 325.546 las realizaron residentes en España (un 74,92%), mientras que 109.002 (25,08%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 87,36 euros, lo que representa una subida del 3,7% interanual. En general, los precios subieron un 6,58% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en septiembre una ocupación del 53,74% y el sector hotelero empleó a 3.460 personas (un incremento del 4,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.

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Gráficos de ocupación hotelera

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