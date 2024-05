Personal de la Escuela de 0 a 3 replican al Ayuntamiento de Mieres que es una decisión política negar la estabilización

OVIEDO/MIERES, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadores de la Escuela de 0 a 3 de Mieres han criticado la falta de "rigurosidad" del Ayuntamiento en lo que a la información sobre el proceso de estabilización del personal del centro y le han recordado que "en ningún caso las Escuelas de 0-3 años son competencia exclusiva del Principado de Asturias", ya que si ese fuera el caso no estarían inmersas en el proceso de traspaso de personal una vez creada la red pública autonómica. Así consideran que no estabilizarlas es "una decisión política errónea y maliciosa".

Las trabajadoras del centro responden así al Consistorio, que el pasado miércoles informaba a través de una nota de prensa de que no podía incluir al personal de la Escuela de 0 a 3 años en el proceso de estabilización porque no se trataba de competencias municipales, por lo que no son puestos estructurales, que es el requisito que fija la normativa estatal que regula el proceso de estabilización.

El personal recuerda al consistorio mierense que actualmente las Escuelas de 0-3 años pertenecientes a los Ayuntamientos firman anualmente un convenio de colaboración con el Principado, por lo tanto, los ayuntamientos se hacen cargo de las escuelas a cambio de un dinero, asumiendo así esas competencias que dicen ser impropias.

"En el caso de que, según dice el Ayuntamiento, seamos personal de la administración autonómica, cómo es posible que la mayoría de Ayuntamientos sí hayan podido estabilizar a sus trabajadoras, cómo puede ser que sus puestos sí sean estructurales, a diferencia de los nuestros, y por lo tanto cumplan los requisitos para acogerse a esta ley. Acaso los demás Ayuntamientos como Gijón, Oviedo o Langreo e incluso Morcín y Lena de su propio partido político (IU), por poner algún ejemplo, están incumpliendo con los requisitos de la ley de estabilización", se preguntan las empleadas afectadas.

Y es que, a través de un comunicado las trabajadores consideran que estamos ante "una decisión política errónea, maliciosa y muy desafortunada de los dirigentes del Ayuntamiento de Mieres".

Lamentan que estando la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Mieres decidan abandonar a un colectivo íntegro de mujeres traspasando a sus trabajadoras en las peores condiciones posibles, "en contra de los principios de los que siempre presumen en época de elecciones".

"Exigimos que el Ayuntamiento de Mieres reconozca su error, que reconozca que no se nos estabilizó porque no quiso, no porque no pudiera, que acepte explorar las vías legales que existen para garantizarnos una estabilidad laboral, las cuales nos consta que se han llevado a cabo durante años en otros ayuntamientos sin necesidad de leyes de estabilización", concluyen las trabajadoras.