Las personas sordas reivindican en Gijón su derecho a un ocio accesible, sin barreras de comunicación

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, inaugura, en la colegiata de San Juan Bautista, la segunda edición del programa de Turismo y Termalismo Imserso-CNSE en Asturias. - CNSE

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha inaugurado este lunes el encuentro, en la colegiata de San Juan Bautista, de la segunda edición del programa de Turismo y Termalismo Imserso-CNSE en Asturias, que reúne a un centenar de participantes de toda España.

Un punto de partida de un recorrido accesible en lengua de signos hasta el próximo día 23, donde estarán presentes reivindicaciones como el derecho al ocio, a viajar, a descubrir nuevos lugares, a conocer el patrimonio y compartir experiencias sin encontrarse con barreras de comunicación, según una nota de prensa de CNSE.

La Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (Fesopras) actúa como anfitriona del encuentro, que llega tras el éxito de una primera edición desarrollada a inicios del mes.

Durante su intervención, la presidenta de Fesopras, Paula Fernández, ha reivindicado la necesidad de que las personas sordas puedan disfrutar del turismo con plena autonomía.

"Queremos que Asturias no sea solo un destino para visitar, sino una tierra que cualquier persona sorda pueda sentir suya, recorrer con autonomía y vivir plenamente en lengua de signos", ha apuntado Fernández.

Para ella, se trata de que puedan elegir dónde ir, qué conocer y cómo disfrutar de su tiempo libre en igualdad de condiciones, "sin que las barreras de comunicación limiten nuestras experiencias", ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, ha insistido en que la accesibilidad debe ser un derecho garantizado y no depender de iniciativas excepcionales ni de la buena voluntad de cada destino. "Inclusión no es solo cubrir lo básico; es reconocer también el derecho a disfrutar", ha defendido.

Ha reclamado, en este sentido, que la información turística, las visitas culturales, los espacios patrimoniales y las actividades de ocio deben ser accesibles para todas las personas, también en lengua de signos.

"Tener derechos es tener derecho a viajar, a asombrarse ante nuestro patrimonio y, sobre todo, a descubrir el mundo en tu propia lengua", ha indicado.

A este respecto, ha recordado que esta reclamación cuenta con respaldo normativo: La Ley 27/2007, de 23 de octubre. Esta reconoce las lenguas de signos españolas y, en su artículo 10, contempla que las administraciones públicas competentes promuevan servicios de interpretación en lengua de signos, cuando se soliciten previamente, en determinadas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y ocio, incluidos museos, monumentos y visitas guiadas.

Asimismo, han incidido durante el encuentro en que la citada norma refuerza la necesidad de avanzar hacia una oferta turística en la que la accesibilidad comunicativa forme parte de la planificación desde el inicio.

Por ello, la CNSE ha reivindicado que destinos, instituciones culturales y agentes turísticos incorporen de manera habitual recursos de accesibilidad, como información comprensible, visitas en lengua de signos y profesionales preparados para atender distintas necesidades de comunicación.

"Un turismo para todas las personas debe permitir participar plenamente, no limitarse a facilitar la entrada a los espacios", han advertido.

RECORRIDO POR ASTURIAS

En cuanto al encuentro en Asturias, esta segunda edición del programa IMSERSO-CNSE en Asturias ofrece un itinerario que parte del casco histórico de Gijón y de la Laboral Ciudad de la Cultura.

La programación incluye la Granja-Quesería Los Caserinos, en Villaviciosa; Cangas de Onís y el Santuario de Covadonga; el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño; Oviedo; y las localidades de Cudillero y Avilés.

La experiencia combina naturaleza, memoria, gastronomía y convivencia en un entorno de participación accesible en lengua de signos.