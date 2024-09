La petición de una Comisión de Investigación de Emulsa en Pleno provoca un 'rifirrafe' entre Moriyón y oposición

"No vengo a tirar nada a nadie", replica la alcaldesa a la portavoz de Podemos



GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales IU-MP-IAS y Podemos Xixón para la creación de una comisión de investigación sobre la situación de Emulsa en el Pleno Municipal de Gijón ha derivado en un 'rifirrafe' entre la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), el concejal del PSOE y la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.

Durante el debate de la propuesta, que no salió adelante por el voto en contra de Foro y PP y la abstención de Vox, el concejal del PSOE, Ramón Tuero, ha hecho referencias al "estilo casquista" de la alcaldesa al anunciar que faltaban 16 millones de euros en Emulsa y ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal de Cuentas contra Moriyón.

También ha considerado "mala" estrategia que el Gobierno siembre dudas sobre el absentismo, a lo que ha afirmado que lo que hay es un problema de falta de personal en general en Emulsa.

"A mí no me va a engañar", le ha replicado Moriyón haciendo uso su derecho a hablar en el Pleno, al tiempo que le ha remarcado que las acusaciones de casquismo le provoca "absoluta indiferencia".

La regidora ha recalcado que durante el tiempo que gobernó en dos mandatos anteriores Foro "nunca" Emulsa dio pérdidas ni hubo una huelga de trabajadores.

"No vengo a tirar nada a nadie", le ha replicado Moriyón, al tiempo, ante el reproche de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien consideraba que la alcaldesa estaba haciendo un uso mal del turno de palabra.

Sobre la propuesta en sí, Suárez ha incidido en que Emulsa se ha visto envuelta en polémicas desde hace unos años, como las facturas pendientes de pago o el más "gravísimo y nauseabundo" caso acoso escolar. Por ello, ha defendido "abrir puertas y ventanas" con esta Comisión que impulsaría el Pleno.

También ha recalcado a Moriyón que la acusación de la falta de 16 millones de euros salió del Gobierno local, y a partir de ahí la oposición hizo las preguntas oportunas.

Además, ha contestado a Pintueles que las acusaciones de posible privatización no es una tergiversación, sino que se habló de externalización de la limpieza de contenedores.

FALTA DE RESPUESTA

Y sobre la justificación del edil del PP en el alto absentismo, ha considerado que tal vez no es un problema de planificación, pero sí de "falta de respuesta". Al tiempo ha defendida que no manipulan a los trabajadores desde la oposición, sino que son ellos los que exponen los problemas existentes. Con todo, ha tildado de "nefasta" la gestión de Emulsa.

Pintueles, por su lado, ha reivindicado que las cuestiones sobre Emulsa están desde hace meses "meridianamente claras" y ha recalcado que el Gobierno local tomó cuantas medidas fueron necesarias para clarificar la situación real de Emulsa ante informaciones "contradictorias". Ha incidido, unido a ello, el estudio de cuentas hecho por el Tribunal de Cuentas y las auditorías realizadas y no se encontró "ninguna irregularidad" en las reservas financieras.

"Quien no se ha enterado hasta ahora es porque no ha querido", ha recalcado. Al tiempo, ha precisado que en los últimos 15 años, de más de 4,4 millones de facturas cobradas, solo 39.800 quedaron sin cobra, lo que supone un 0,9 por ciento del total. En dinero, de 189.170.199 euros, el importe no cobrado fue de 861.931 euros, un 0,46 por ciento del total del importe, muy por debajo de la tasa media en España de morosidad que es de un 4,5 por ciento.

También ha rechazado que se hayan hecho planteamientos de privatización de servicios de Emulsa, a lo que ha instado a que dejen de intentar generar inestabilidad "manipulando" a los trabajadores.

Sí que ha matizado que en lo que respecta a la limpieza de contenedores se ha planteado externalizar el servicio ante el "elevadísimo" absentismo laboral, que llegó a un 38 por ciento la semana pasada, a lo que hay que sumar vacaciones, mientras que en la Semana Grande superó el 30 por ciento y a día de hoy es de un 29,6 por ciento.

Eso sí, ha adelantado que no va a volver a repetirse la situación de malos olores de contenedores de los últimos meses. Ha insistido, en este caso, en que fue un problema de absentismo y no de falta de planificación.

AUMENTO DE PLANTILLA Y PRESUPUESTO

En cuanto al personal de Emulsa, ha contrapuesto la plantilla media de Emulsa en 2023, de 682 trabajadores, a la del presente año, de 703 y la prevista en 2025, ejercicio en el que se ha presupuestado para 735 trabajadores de media.

De igual modo, ha destacado, sobre las cuentas de Emulsa, que se presupuestaron 39 millones en 2023, 47 millones en este año y está previsto presupuestar 52 millones en 2025, es decir, que en menos de dos años creció un 33,4 por ciento (+13 millones de euros).

Pintueles, con todo, ha afeado a la oposición que lo único que hacen "con enredos y juegos políticos" a costa de Emulsa es denostar la imagen de la mayor empresa municipal.

Por parte de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha abogado por que la situación de las empresas municipales sea objeto de escrutinio permanente que aporte claridad a todas sus actividades para verificar su correcto funcionamiento, a lo que ha recalcado que, en el caso de Emulsa, es casi una "exigencia" tras todo lo ocurrido.