El Pleno aprueba una proposición para elaborar un nuevo Plan de Museos, con Tabacalera como eje

El Ayuntamiento reformulará el Plan Municipal de Residuos y regulará los presupuestos participativos



GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno, por unanimidad --Vox no acudió a la sesión--, una iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista para la elaboración de un nuevo Plan de Museos.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha incidido, no obstante, en que aunque no hay un plan actualizado, se han renovado las agendas de prioridades de la red museística para introducir temas como la igualdad o el cambio climático.

En este sentido, ha destacado la edil de Foro que la que el Gobierno local ha dado en llamar 'Vía gijonesa' comienza a ser una realidad "exitosa".

"Tabacalera será la punta de lanza del siglo XXI para los museos en red", ha agregado López Moro, quien ha incidido en que hay grupos de expertos trabajando para el diseño de Tabacalera. "Nadie está de brazos cruzados", ha asegurado.

Eso sí, ha recalcado que va a ser un Plan de Museos que no responda a una visión "vacía" de la cultura, sino que abrace la viabilidad.

En línea con ello, ha animado al PSOE a que salga de una posición en la que se entiende la cultura como un "coleccionable". Al PSOE le ha remarcado que la verdadera cultura persigue valor y ha avanzado que en el próximo Consejo Sectorial de Cultura no tendrá problema en constituir un grupo de trabajo que aborde este nuevo Plan museístico.

Ante estas críticas, la concejala del PSOE Carmen Eva Pérez Ordieres ha replicado que lo que hay que hacer es hablar de políticas culturales, donde pueda desarrollarse una cultura "libre de imposiciones y creencias" políticas e ideológicas.

MAPA SOLAR

En el Pleno también se ha aprobado por unanimidad una proposición presentada por el Grupo Municipal IU - Más País- IAS sobre la elaboración de un mapa solar del concejo gijonés, que ha sido enmendada por el PP.

La vicealcaldesa gijonesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha dejado claro que votan a favor porque ya están trabajando en ello. A mayores, ha incidido en que, en el marco de la estrategia de transición ecológico, se va a elaborar y poner a disposición de la ciudadanía un mapa de recursos energéticos del concejo.

Ha indicado, al respecto, que este mapa se encuentra en proceso de evaluación y validación por parte de los técnicos municipales, a lo que ha mostrado su confianza en que se pueda presentar próximamente.

En paralelo, y dentro del contrato de eficiencia energética, se está estudiando los edificios municipales para valorar las mejores opciones para las instalaciones de generación de energía y almacenamiento.

Además, dentro de las acciones de la Oficina Municipal de Energía que se va a constituir, ha anunciado que está el impulso y apoyo para la constitución de comunidades energéticas dentro del municipio. Primero se empezará con información y formación a la ciudadanía, en aras a conseguir no solo ahorros energéticos sino independencia en la gestión de la energía que producen.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Por otra parte, se ha aprobado, en parte, una proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales IU - MP - IAS y Podemos Xixón, en el sentido de aprobar un Plan Municipal para el cumplimiento de los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje, no así el mostrar el rechazo a la valorización energética de residuos.

En este caso, mientras Podemos e IU se han posicionado en contra de la incineración de residuos, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Rodrigo Pintueles, ha recalcado que el Ayuntamiento impulsará a lo largo de este mandato la redacción de un nuevo Plan Municipal de Residuos para conseguir más avances.

Este se va a estructurar en cuatro ejes: establecer nuevos circuitos de reutilización; ampliar y desarrollar aún más los programas de recogida separada existente; establecer una gestión específica de residuos orientada a grandes productores, especialmente en hostelería y comercio; y la implantación de un sistema de pago por generación. Un Plan que se hará de forma "consensuada y dialogada" y se abordará en el Consejo Sectorial para la Prevención de Residuos.

No ha salido adelante una proposición presentada por el Grupo Municipal IU-MP-IAS para la creación de una unidad de trabajo social en el barrio del Polígono de Pumarín, al votar en contra Foro, PP y concejal no adscrito, Óliver Suárez --Vox no acudió al Pleno--.

Sí que la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja (PP), ha reconocido que aunque ha bajado la ratio en la zona de Gijón Sur, con 9.824 personas por trabajadora social, cree que sigue siendo "excesiva". Es por ello, que sí ha considerado "razonable" que se realice un "estudio sólido y responsable" sobre este tema.

Tampoco ha prosperado una proposición presentada por el Grupo Municipal de Podemos para la implementación de un modelo de presupuestos participativos, que sólo ha sumado el apoyo de IU, mientras que el PSOE se ha abstenido y el resto de ha votado en contra.

El concejal de Participación Ciudadana, Guzmán Pendás, ha explicado, no obstante, que ya se está trabajando en regular estos presupuestos participativos en el marco del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y la actualización del Reglamento de los Consejos de distritos que ha anunciado que también se va a modificar.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento, una vez seleccionado los proyectos, debe garantizar su ejecución y determinar su dotación económica, así como los canales que se establezcan para ello.

Ha indicado, en este caso, que están estudiando distintos modelos de estos presupuestos participativos y el tipo de campaña informativa para darlo a conocer. Al tiempo, ha recalcado que ya hay una mesa de trabajo dentro de la tramitación del nuevo Reglamento de Participación.

El PSOE, por su parte, ha considerado "oportunista" esta propuesta que busca reactivar unos presupuestos participativos que fueron un "fracaso". También ha visto "muy pobre" la propuesta de regulación de los prepuestos participativos avanzada por Pendás, aunque ha remarcado que entienden que se está iniciando el trabajo. Por todo ello, se ha abstenido en la votación.

Otra de las proposiciones plenarias que no ha conseguido votos suficientes ha sido la presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de una mesa en la que participe la Autoridad Portuaria y las asociaciones vecinales de su zona de influencia.

En este punto, el resto de grupos ha llamado la atención sobre que ya existen espacios de comunicación en los que están vecinos y la Autoridad Portuaria gijonesa.

El portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', en cambio, ha incidido en que no se trata solo de abordar el problema de la contaminación en la zona Oeste, sino que los vecinos piden también planes de emergencia y evacuación y también que recuperar la "especial" relación del puerto gijonés con los barrios de su entorno.

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, por su parte, ha incidido en que no sabe si la imposición a la Autoridad Portuaria gijonesa va a ser el mejor camino a título personal, pero se ha comprometido a abordar este asunto con el presidente portuario, especialmente la sensación de falta de seguridad que manifiestas los vecinos. Ha confesado, unido a ello, que en otro mandato suyo fue incapaz de que se realizaran los simulacros que reclaman los vecinos.