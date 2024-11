El Pleno muestra su rechazo a la instalación de parques de baterías en zona rural y cerca de viviendas

El Gobierno dice tener el compromiso del Principado de rechazar la mina de fluorita si hay impacto medioambiental negativo

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad, una proposición presentada por el Grupo Municipal Podemos en la que muestra su rechazo a la instalación de parques de baterías en zona rural y próxima a viviendas.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, al igual que el resto de grupos, ha dejado claro que no están en contra de estos parques de baterías, que al contrario ven necesarios en el contexto de descarbonización de la industria, pero ha considerado "absurdo" su instalación en zona rural y cerca de núcleos poblacionales, que solo beneficia a la rentabilidad de la empresa.

Se ha mostrado a favor, asimismo, de ir incluyendo en el Plan General de Ordenación (PGO), vía modificaciones, estas novedades tecnológicas. Y ante la advertencia del Gobierno municipal de que puede llevar de año y medio a dos años este cambio, les ha recordado que se puede hacer tramitación de urgencia como se hizo con el hospital Quirón.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha insistido igualmente en que no tienen cabida en un suelo que no es industrial e incluso ha aclarado que ya se denegaron permisos de este tipo fuera de estos suelos.

El problema, a su juicio, son los grupos de vivienda cerca de núcleo industrial, como pueda ser Lloreda, de ahí que hayan presentado una enmienda conjunta Foro y PP, aceptada por Podemos, para marcar en esos casos también una distancia mínima. Al tiempo, ha visto "mucho más operativo y eficaz" que sea la Consejería quien lo determine, en lugar de la modificación del PGO que puede llevar más tiempo.

Frente a ello, y en consonancia con Podemos, el concejal socialista Ramón Tuero ha opinado que, con independencia de que la proposición plenaria pide al Principado acelerar la tramitación del decreto de suspensión de las autorizaciones urbanísticas para la instalación de estos parques en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento debería regularlo en su planeamiento urbanístico. Dicho esto, ha advertido de que, en el caso de Lloreda, posiblemente este decreto llegue "tarde" para ellos.

También IU ha apostado por una regulación urbanística que delimite su posible ubicación y que minimice su impacto en suelo industrial, para que esté lejos de núcleos poblacionales.

Antes del debate plenario, y en representación de la asociación vecinal de San Julián de Lavandera y la Plataforma Stop Baterías Lavandera, ha hablado Francisco Javier Suárez.

Este ha mostrado la preocupación por la posible instalación de estos parques de baterías en zona rural y máxime cerca de viviendas y explotaciones agroganaderas, entre otras cosas por el riesgo de incendio, contaminación química y acústica. Es por ello, que al margen del citado decreto del Principado, piden el compromiso del Ayuntamiento de no conceder licencias para estas instalaciones en suelos rurales.

MINA DE FLUORITA

No se ha conseguido unanimidad, en cambio, a la hora de mostrar un posicionamiento común, a petición de Podemos, de rechazo a cualquier proyecto de ampliación y reapertura de la mina de fluorita de La Viesca, en terrenos limítrofes de los concejos de Gijón y Siero, tras los sondeos realizados por la empresa Fluorspar.

En este sentido, Podemos, Foro e IU votaron a favor, PSOE y PP lo hicieron en contra y se abstuvo el concejal no adscrito. Así lo han hecho tras pedir la votación por puntos el PSOE. El resto de puntos fueron aprobados, los dos tres últimos por unanimidad y el segundo con una única abstención del edil no adscrito.

La portavoz de Podemos, que ha afeado al PSOE que argumente que no se puede aprobar un posicionamiento político en contra cuando se acababa de hacer en el caso de los parques de batería, ha advertido de los impactos negativos medioambientales para el entorno. Al tiempo, ha mostrado sus dudas sobre la no concesión de licencia del Principado, cuando ha concedido la de la regasificadora de El Musel. "Es bastante preocupante", ha afirmado.

Por parte del Gobierno local, el nuevo concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha aludido a que el margen maniobra del Ayuntamiento en este caso es "muy escaso y limitado", siendo la competencia mayor del Principado.

En este sentido, ha apuntado que el director general de Calidad Ambiental del Principado, en una reunión mantenida este pasado martes, les ha trasladado que, con conformidad a la actual legislación en esta materia, la concesión de permisos es un acto reglado, al que la administración regional "no se puede negar", ha recalcado.

Dicho esto, ha matizado que el Gobierno autonómico se ha comprometido a no dar licencia si hay un impacto medioambiental negativo y a asistir al próximo Consejo Sectorial de Medio Ambiente a explicar todas estas cuestiones "que preocupan mucho y con razón", según él, a los vecinos. En todo caso, ha dejado claro que el Gobierno local seguirá velando por proteger la salud y el entorno de todas las parroquias gijonesas.

Sumado a ello, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha relatado el cronograma de los permisos concedidos para los sondeos y ha puesto a disposición de los vecinos el acceso a los expedientes. También se ha mostrado a favor de establecer un cauce de comunicación con el Principado.

El concejal socialista Ramón Tuero, por su parte, ha señalado que si bien se debe proteger la zona rural, no se puede ir en contra del "alma industrial" de Gijón. Ha visto más positivo, en este caso, vigilar a las empresas en el cumplimiento de las distintas normativas. También ha alertado de que el Ayuntamiento no puede comprometerse a hacer lo que no puede por falta de competencias.

En el caso del portavoz de IU, Suárez Llana ha considerado esta proposición "oportuna" y se ha comprometido a llevar este asunto al Parlamento asturiano a través de una Proposición no de Ley (PNL).

En el Pleno ha intervenido, con anterior a los grupos municipales, José Antonio Vázquez Macías, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, quien ha indicado que se han denunciado sondeos que consideran que no cuentan con los permisos pertinentes.

También ha afirmado que vecinos y ecologistas tienen "miedos fundados, no demagógicos" sobre el impacto de la mina en el entorno y ha puesto en duda que pueda generar empleo de calidad. Ha animado, asimismo, a recapacitar sobre el modelo económico que se quiere, y no apoyar una industria "destructiva".

PLAN DE RESIDUOS

No ha salido en cambio, por el rechazo de Foro, PP y concejal no adscrito, la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para fomentar el reciclaje y cumplir con la tasa exigida por la UE y con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

En este caso, el concejal socialista Ramón Tuero ha advertido de la sanción que supondría no cumplir con el porcentaje marcado de recogida de basura separada, al menos un 50 por ciento, y los plazos marcados, a lo que ha recalcado que "falta mucho por hacer". Ha abogado, en este caso, en trabajar en ello a través de incentivos y ha remarcado que el que menos separe, "debe pagar más".

Por su lado, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha avanzado que la próxima semana darán a conocer el borrador del nuevo Plan de Prevención de Residuos, si bien ha adelantado que habrá medidas que en algunos casos "no van a ser precisamente populares".

Unido a ello, ha dado por hecho que contarán con el apoyo del PSOE, ya que varios de los cambios que se incluyen en esta iniciativa socialista van en la línea del citado nuevo Plan, y de ahí que no la vean esta proposición necesaria. Por contra, ha criticado que en el mandato pasado el PSOE dejó "en un cajón" el primer y único borrador de este plan hecho bajo Gobierno de Foro.