El Pleno respalda pedir al Ministerio que el primer y el último AVE del día paren en Lena y Mieres

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta ha aprobado este miércoles una iniciativa presentada y defendida por IU-Convocatoria por Asturias, en la que se reclama que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como máximo responsable de RENFE, garantice más paradas del AVE en las cuencas, estableciendo como mínimo que tanto el primer tren AVE del día con destino a Madrid como el último del día con llegada a Asturias tengan parada en sus estaciones de Mieres y Pola de Lena. La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox.

Ha sido la portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, la encargada de defender la iniciativa y ha recordado que los ciudadanos de las cuencas mineras, y particularmente las de las cuencas del Caudal, se sienten discriminados y con razón al ver pasar el AVE tras todos estos años de espera, y en particular en el caso de Lena, que "soportó estoicamente durante más de veinte años las molestas obras para su ejecución".

"Después de todo este tiempo y sacrificio, ese tren de alta velocidad ni siquiera para sus estaciones. Reclamar más paradas del tren de alta velocidad Mieres y Lena no suponen ningún obstáculo para nadie, ni para Asturias ni para Madrid son apenas unos minutos que pueden ser oro para el futuro, para la actividad económica y para las oportunidades no sólo de dos municipios sino del conjunto de las comarcas mineras y no se trata, quiero aclarar, de convertir el AVE en un cercanías", ha indicado Campomanes.

El diputado socialista, Ángel Ricardo Morales, es público y notorio que el Gobierno del Principado de Asturias ya ha requerido a la compañía una parada en Mieres para estos servicios y que el operador se ha comprometido a estudiar tal posibilidad.

"Es importante que estas peticiones se desarrollen en un marco de coherencia, comprendiendo que todos deseamos las paradas solicitadas, pero sin que entre el madrugador deje de serlo, ya que esto vaciaría de contenido su existencia", ha dicho el socialista.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha mostrado su apoyo a la proposición, al igual que lo hizo su compañero de Grupo, Adrián Pumares, de Foro. No obstante Pumares ha indicado que no sabe si se han tenido en cuenta importantes variables como que efectivamente "esos trenes tienen que ser competitivos o si se ha tenido en cuenta que el primer tren de la mañana tiene que llevar a Madrid lo más temprano posible".

PP Y VOX RECUERDAN QUE "ASTURIAS NO TIENE AVE"

El grupo parlamentario del PP ha indicado que la clave de esta iniciativa es que Asturias no tiene AVE y si se lleva a la Junta esta propuesta es porque todos saben que ese tren no es de alta velocidad.

"Un tren que saliera a alta velocidad de Gijón, técnicamente no podría parar, si va a la velocidad que tiene que ir, es que no puede parar y si parase, después de gastarse todo lo que nos habíamos gastado en la vía para ir a velocidad de un tren normal, nos podrían dar un premio a los más tontos de Europa", ha dicho el diputado del PP, Pedro de Rueda.

Ha añadido el diputado del PP que el tramo Lena-Gijón está bastante más cerca de un cercanías y ha destacado que la enmienda presentada por el PSOE y rechazada por IU demuestra que "no van a pedir la parada en Pola de Lena, sino sólo la de Mieres". Con todo el PP ha dado su apoyo a la iniciativa.

Desde Vox, su portavoz Carolina López ha sido muy crítica con el grupo proponente. "No se puede ser más vago y más demagógico. Esta PNL que hoy nos presentan no es más que un copia y pega literal, palabra a palabra, coma a coma, de una declaración institucional en el Ayuntamiento de Mieres", ha indicado López.

La diputada de Vox ha pedido que se deje de hablar de AVE de una vez por todas porque "el AVE nunca va a llegar a Asturias, no se va a modificar el ancho de vía porque no es obligatorio para la UE y, por tanto el AVE fue un gran engaño de este Gobierno a todos los asturianos".