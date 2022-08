Podemos e IU siguen sumando "aliados" contra la Ley de Calidad ambiental que consideran "un despropósito"

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, junto a la diputada de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez han mantenido este miércoles una reunión con el secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García Alba "Pachón", dentro de la ronda para buscar "apoyos y aliados contra la Ley de calidad ambiental, una ley que consideran un "despropósito" y que es lesiva para intereses generales porque sólo busca satisfacer intereses concretos.

A organizaciones sindicales como CCOO; más de treinta organizaciones ecologistas o las Cofradías de pescadores se suma hoy UCA para mostrar la oposición a la ley. Su secretario general, 'Pachón', ha recordado que UCA lleva ya muchos años mostrando su oposición a la implantación de eólicos en las zonas rurales asturianas que consideran contribuyen a mermar la rentabilidad del medio rural por varios aspectos como interrumpir el paso del ganado, los taludes que se crean o la pérdida de superficie de cara a la PAC, además de la falta de agua en las sierras.

Pero además según UCA otro problema que generan sobre el que nadie está haciendo mella es "el tema de los incendios que se pueden provocar por las torres eólicas".

"Parece ser que eso no molesta a nadie cuando no es un tema menor", ha dicho 'Pachón' que se se ha referido a un reciente incendio en Villayón que según ha sostenido fue provocado por un rayo a través de una torre eólica.

Por su parte la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha indicado que esta ley "es un despropósito absoluto, una barra libre para montar lo que se quiera en donde quiera simplemente con una declaración responsable". Así ha manifestado que la duda de su organización es por qué el PSOE se empeña en favorecer a un sólo sector en contra de todo el resto de los sectores.

"Vamos a seguir sumando, estamos en contacto con sectores que se están leyendo la ley y ven lo que es. Así será bastante difícil que el Gobierno consiga algún encaje para esta ley salga adelante tal y como está", ha indicado Nuria Rodríguez.

Rodríguez ha considerado que lo que está haciendo Barbón es un "expediente X porque el meollo está en entender por qué pacta cuestiones fundamentales como esta con un partido moribundo al borde de la desaparición como es Ciudadanos".

"Luego dirá que quiere pactar con la izquierda cuando sigo esperando que se siente con Podemos para explicarnos los beneficios de una ley pactada con las Cámaras de Comercio. Quien ha virado profundamente el timón de la política en Asturias ha sido el PSOE que puentea a las formaciones de izquierdas para entenderse con las de derechas", ha indicado Rodríguez.

Por su parte Ovidio Zapico ha incidido en que no hay otra solución que no sea la retirada de esta ley y ha emplazado al Gobierno a no buscar excusas y argumentos que caen por su propio peso y retiren este texto y presenten otro que cuente con el respaldo de la mayoría social.

"Esta ley dota de privilegios que la Administración considera estratégicas pero que con esos privilegios lo que hacen es perjudicar al medio rural", ha indicado Zapico.

Considera IU que ahora mismo se está ya en un nuevo escenario con el Ejecutivo de Barbón diferente al de inicio de la Legislatura. "Consideramos que debe de haber entendimientos en torno a puntos concretos que preserven el estado de bienestar, pero hay otras cuestiones en las que chocamos frontalmente como esta", ha indicado.