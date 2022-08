Rodríguez (Podemos) tilda de "locura" y una "desgracia" el despliegue de eólicos en el occidente y el 'Eje pesoz'

Ve sorprendente que Barbón favorezca a Ayuso, una dirigente a la que acusa de "tener más cara que espalda"

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Nuria Podemos se ha mostrado este lunes muy crítica con las políticas de despliegue de molinos eólicos en el occidente asturiano y con la reciente aprobación medioambietal por parte del Principado de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica en alta tensión, en 132 kV y 400 kV, denominada 'Eje Pesoz'.

Según ha declarado Rodríguez en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, esas infraestructuras energéticas son una "locura" y una "desgracia" para Asturias que será "irreversible".

La parlamentaria de la formación morado ha dicho que existe gran preocupación entre los vecinos y que existen documentos, incluido uno del Banco de Tierras que alerta de las consecuencias de esas instalaciones.

Nuria Rodríguez ha dicho que, de realizarse, se producirán graves afecciones al sector ganadero, a los bosques y al sector pesquero. "Afecta a espacios protegidos", ha comentado, señalando la importancia de que la sociedad asturiana "alce la voz" ante los planes de las energéticas.

En su comparecencia Rodríguez ha aprovechado para reprochar a la secretaria general del sindicato COAG por decir que la instalación de eólicos puede ser beneficiosa para el medio rural.

"No sé por qué un sindicato defiende o repite los argumentos de las grandes empresas eléctricas", ha lamentado la diputada de Podemos en la Junta General.

Pero además, Nuria Rodríguez ha dicho que no comprende que Asturias construya más instalaciones eléctricas cuando el propio presidente del Principado de Asturias celebra en sus redes sociales que ya se produce en Asturias más energía de la que necesita la región.

Considera Rodríguez que con estas nuevas infraestructuras, lo que se hacer es favorecer a otras comunidades, como Madrid, que consume mucha más energía de la que produce, y cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "tiene más cara que espalda".

La diputada de Podemos ha cargado contra la dirigente madrileña y ha mostrado su sorpresa de que el socialista Adrián Barbón forme con ella una "extraña pareja" en esta dinámica.

Rodríguez ha cargado contra Ayuso a la que ha reprochado que no haya puesto ningún parque eólico en la sierra de Madrid o que no instale placas de energía solar. No existen molinos, según Rodríguez, porque Ayuso es "inteligente" y no quiere perjudicar a una zona en la que viven "en grandes chalés" unas personas que "son las que le votan".

El resultado, ha lamentado, que Asturias "tenga que sacrificar su territorio para que llegue energía a Madrid". Contra Ayuso también ha cargado por oponerse a las medidas de ahorro energético planteadas por el Gobierno.

Preguntada por la posición del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que también se ha mostrado crítico con el plan de Gobierno, Nuria Rodríguez ha respondido que está "igual de desnortado que Ayuso".

Ha advertido además que las medidas de ahorro vienen recomendadas por Europa y se ha preguntado por el futuro de las ayudas europeas en el municipio ovetense si Canteli no cumple el mencionado plan de ahorro.