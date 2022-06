La Policía ejercerá un mayor control y sanción del uso indebido de plazas de movilidad reducida desde septiembre

UMA lanza una campaña de concienciación para hacer ver que "no es un privilegio ni una zona VIP, es un derecho"

GIJÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), se ha comprometido este lunes con la Asociación de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA), ha que la Policía Local lleve a cabo un mayor control del uso indebido de las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida y a poner las sanciones correspondientes.

"No es afán recaudatorio, es afán de garantizar un derecho", ha puntualizado la regidora gijonesa. Así lo ha señalado durante la presentación de una campaña de UMA, en colaboración de Cocemfe, para concienciar sobre el buen uso de estas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.

"No hay grises en la garantía de derechos", ha asegurado la alcaldesa, emulando a la campaña de concienciación, de la que ha considerado que es muy pertinente. González ha insistido en que para garantizar el derecho de personas con movilidad reducida a aparcar en esas plazas, es importante que el resto colabore.

Es por ello, que ha conminado a no usar "bajo ningún concepto" estas plazas si no si tiene autorización para ello. "No es verdad que sea solo un minuto", ha advertido sobre una de las excusas más repetidas para usarlas indebidamente. Ha reiterado, en este caso, que "no hay matices" a la hora de ocupar estas plazas.

Al tiempo, se ha comprometido a extremar esa concienciación, para lo que primero harán una campaña de información y luego una de sanción.

Sobre esto último, ha precisado que si la información no es suficiente, se pondrán sanciones coercitivas, que están reguladas en la normativa. A este respecto, ha avanzado que la Policía Local recibirá formación de la mano de la asociación de personas con discapacidad.

Con todo, ha apostado por que Gijón sea una ciudad "inclusiva". En esta línea, ha recalcado que hay que tener "clara conciencia" de que las personas con movilidad reducida tienen "mayores dificultades" que las que no tienen ese problema.

Por ello, ha considerado importante complementar esta acción de concienciación con otras en materia de accesibilidad. Sobre esta cuestión, ha señalado que se ha reactivado la tramitación de la ordenanza de accesibilidad que estaba "estancada".

También ha animado a no compartimentar a un solo aspecto los problemas de movilidad. A su juicio, la accesibilidad es la que hace posible "estar donde te dé la gana de estar".

"Las ciudades deberían ser todas accesibles", ha defendido la regidora gijonesa, quien ha llamado la atención sobre que la accesibilidad favorece "desdibujar barreras" entre las personas que tienen movilidad reducida y las que no. A su parecer, la accesibilidad "iguala a todo el mundo".

RESPONSABILIDAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD

Por su parte, la presidenta de UMA y de Cocemfe en Asturias, Mónica Oviedo, ha llamado a la "responsabilidad, respeto y solidaridad" de todas las personas con respecto al uso de las plazas destinadas a personas con discapacidad. Ha pedido a la ciudadanía, al tiempo, "empatía" y que se pongan en el lugar de estas.

Oviedo ha explicado que en la ciudad hay personas con tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, pero ha recalcado que también las pueden usar esas plazas gente de fuera que la tenga, ya que es una tarjeta europea.

Desde UMA se ha animado a pensar en que lo que para una persona sin movilidad reducida es un minuto para una que sí lo tiene es un problema "grave" si se encuentra la plaza ocupada indebidamente u obstaculizada la salida de alguna manera.

Ha recalcado, eso sí, que también hay personas que tienen la tarjeta y la usan mal. Entre los casos más frecuentes de utilización indebida de estas plazas ha citado el aparcar sin tener tarjeta, el dejar esta a familiares o amigos, el seguir usándola después de trasladar a la persona con movilidad reducida a algún sitio, el utilizarla caducada o de una persona que ya falleció o incluso usarla como parking cuando se van de vacaciones.

"Si tanto quieren nuestra plaza, que de lleven también nuestra discapacidad", ha exagerado Oviedo para hacer ver que se trata de una necesidad. "No es un privilegio ni una zona VIP, es un derecho que nos otorgan por una necesidad que tenemos", ha reivindicado.