Porrúa y Pillarno culminan el intercambio artístico de 'Porrúa en Bolas' este sábado

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto cultural Porrúa en Bolas llegará a su fin este sábado, 17 de octubre, con una jornada de encuentro e intercambio artístico entre las localidades de Porrúa y Pillarno, que dará continuidad a la colaboración iniciada entre ambos pueblos a través del arte y la participación vecinal.

Tras la visita del pueblo de Porrúa a Pillarno, donde sus vecinos participaron en la creación de un mural, ahora serán los vecinos de Pillarno quienes se desplacen hasta Porrúa para completar este intercambio.

Se trata de una iniciativa que busca estrechar los lazos entre ambas comunidades y poner en valor el arte como herramienta de encuentro, convivencia y dinamización del medio rural.

La jornada contará con un programa de actividades a lo largo del día, que combinará propuestas creativas, actividades participativas y momentos de convivencia entre los vecinos de ambas localidades.

La recepción en Porrúa está prevista para las 10:30 horas, con una bienvenida y un café de encuentro. A continuación, se desarrollarán diferentes actividades durante la mañana, entre ellas talleres de joyas con Lalita Estudio, un paseo por el pueblo, casino y partida con los vecinos, un taller de máscaras y una visita al museo. La jornada incluirá también una espicha de colaboración popular. Por la tarde continuarán las actividades y los talleres.