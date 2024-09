El PP acusa al Principado de mentir en el caso de la niña de Villayón que se quedó ayer sin transporte escolar

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Gloria García ha afirmado que el Gobierno de Barbón, a través de las consejerías de Educación y de Fomento, "miente" en el caso de la niña de Villayón que se quedó ayer sin transporte escolar.

En ese sentido, a través de nota de prensa ha afirmado que el Ejecutivo sí sabía que la niña necesitaba transporte y la alcaldesa Estefanía González sí "movió ficha para solucionar el problema".

La diputada regional acusa a ambas consejerías de "echar balones fuera", ya que el centro educativo había comunicado esta necesidad de transporte en la relación de matriculados y de necesidades de transporte, ha afirmado.

Así, ha explicado a principios de julio el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) firmó y aceptó que la ruta de Busmente se prolongara hasta Lendelforno y Carrio. El viernes día 6 de septiembre los padres averiguaron qué transportista iba a llevar a su hija y el taxista de la ruta de Busmente les confirmó que llegar a Lendelforno no constaba en la licitación y que estaba negociando con el CTA, pero que la cuantía adicional por kilómetro no cubre el servicio para llegar a Lendelforno.

La diputada del PP ha explicado que la alcaldesa de Villayón se puso en contacto con el gerente del CTA el mismo viernes, al igual que lo hizo en cursos anteriores cuando existió algún problema para cubrir alguna ruta escolar. El gerente, han indicado desde el PP, le comunicó que ya habían llegado al tope económico y que, si no había acercamiento al precio por parte del taxista, propondría a la consejería de Educación que la familia recibiera ayuda económica individual.

Con lo que "todo el fin de semana tanto la familia, como el taxista, como yo misma estuvimos pendientes del teléfono, pero no nos llegaron noticias", ha indicado. "Es el mismo martes 10 de septiembre cuando el CTA confirma al colegio la decisión adoptada de propuesta de ayuda individual, de modo que ese día ningún transporte recoge a la niña. Y es entonces cuando la familia decide no quedarse callada y denunciar en medios de comunicación la situación; porque si el CTA no encontraba transporte, ¿lo iban a encontrar ellos?, se preguntaban los padres de la niña", han señalado.