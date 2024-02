El PP alerta que las obras para restaurar los porreos en la Ría han servido para que se filtre más agua

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Villaviciosa ha informado este domingo de que las obras que supuestamente iban a servir para restaurar los porreos de la Ría de Villaviciosa han hecho que entre aún más agua provocando "daños irreparables" en viviendas, cuadras y terrenos sembrados, que se han inundado debido "a una mala ejecución de los trabajos".

Los 'populares', que han realizado una serie de fotografías y vídeos para ilustrar la actual situación, han recordado que la obra de restauración de los porreos de Villaviciosa comenzó en el mes de noviembre de 2023 con una dotación económica de 1,5 millones de euros financiados con cargo a los fondos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se destinaba casi la mitad del montante (699.713 euros) al mantenimiento de muros y al cierre de los porreos, que fueron edificados por particulares hace más de cien años.

Han explicado que después de unos meses donde los trabajos se centraron en la construcción de una pasarela con cimentación de hormigón para reforzar la cumbre de la cárcova en la zona de Sebrayu los resultados no han sido los esperados.

"En lugar de reforzar los diques de contención se ha retirado tierra y todo ello ha provocado que existan varios puntos por donde se está filtrando el agua coincidiendo con mareas altas y como consecuencia se han inundado zonas que nunca antes se habían inundado, alcanzando a viviendas, cuadras y terrenos sembrados", han señalado.

Ante la gravedad de la situación, explican que los vecinos están "indignados" y no entienden como no se habían previsto estas circunstancias. "Las obras no sólo no han evitado las inundaciones, sino que han provocado todo lo contrario, zonas que habían estado a salvo de inundaciones están ahora repletas de agua", lamentan desde el PP.

Por todo ello, desde el PP de Villaviciosa piden explicaciones a los responsables de las obras apoyan a los vecinos. "¿Quién va a reparar ahora el daño causado", preguntan en un mensaje dirigido a las Administraciones responsables.