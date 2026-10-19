El PP cuestiona la prórroga del plan de la Inspección de Servicios y pide explicaciones al Gobierno

Archivo - El diputado regional del PP, José Cuervas-Mons - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular José Cuervas-Mons ha acusado este lunes al Gobierno asturiano de incumplir la normativa que regula la Inspección General de Servicios al no publicar un plan anual de actuaciones para 2026. El parlamentario ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones al Ejecutivo y promoverá nuevas iniciativas en la Junta General del Principado para aclarar la situación.

Cuervas-Mons ha recordado que la ley de la Inspección General de Servicios establece la elaboración de un plan anual de actuaciones, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Cámara autonómica. Según ha señalado, el último documento publicado en el portal de transparencia corresponde a 2025, pese a que los planes de años anteriores se aprobaban habitualmente durante el primer trimestre.

El diputado ha explicado que, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno justificó la ausencia de un nuevo plan en la carga de trabajo del organismo y en la petición de la jefatura de la Inspección General de Servicios de prorrogar el correspondiente a 2025. Sin embargo, ha cuestionado que este procedimiento esté contemplado en la normativa y ha reclamado información sobre el informe que habría motivado la prórroga y el órgano que la autorizó.

"Desde nuestro punto de vista esto es ilegal", ha afirmado Cuervas-Mons, quien ha advertido de que la situación también podría afectar a la publicación de la memoria de actividades de la Inspección. El parlamentario ha defendido que, si el organismo necesita más medios para desarrollar su trabajo, el Ejecutivo debe proporcionárselos en lugar de prescindir de la planificación anual.

Por otro lado, el diputado ha avanzado que el PP pedirá explicaciones sobre los nombramientos de jefaturas de servicio realizados mediante el sistema de libre designación, después de que, según ha indicado, una resolución del Tribunal Supremo de septiembre haya dejado firme la anulación de varios de esos nombramientos. Cuervas-Mons ha defendido que las plazas afectadas deben convocarse de nuevo mediante concurso de méritos y ha señalado que entre ellas se encuentra la jefatura de la Inspección General de Servicios.