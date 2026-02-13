El PP denuncia que solo 73 de las 196 jefaturas del Principado están cubiertas por el sistema de concurso de méritos

Los diputados del PP de Asturias Luis Venta y José Agustín Cuervas-Mons durante la rueda de prensa. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP de Asturias en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons y Luis Venta han denunciado este viernes el "caos" en la gestión de la Función Pública del Principado. Han denunciado que solo 73 jefaturas de la Administración están cubiertas por el método que establece la ley, es decir, por concurso de méritos.

Cuervas-Mons ha centrado su intervención en la situación de las jefaturas de servicio tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la provisión por libre designación de varias jefaturas de servicio del Principado.

Según ha explicado, tras solicitar información al Gobierno autonómico, el PP ha constatado que existen 196 jefaturas de servicio en la Administración del Principado, de las que 94 están cubiertas en comisión de servicios, una figura que ha recordado es "excepcional y temporal".

Además, ha señalado --con la información aportada por el Principado-- que hay 20 plazas en sustitución del titular, cuatro en adscripción provisional y seis por libre designación y "afectadas por sentencia de anulación"; mientras que solo 73 están cubiertas por el procedimiento ordinario de concurso de méritos, que es el sistema que establece la ley como fórmula habitual.

Cuervas-Mons ha criticado que la comisión de servicios, prevista legalmente para situaciones urgentes e inaplazables y con una duración máxima de un año, se esté prolongando durante años sin convocarse los correspondientes concursos. "Lo excepcional vuelve a ser lo normal en este Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el último concurso de méritos para jefaturas de servicio fue resuelto en marzo de 2022, tras más de tres años de tramitación.

A su juicio, esta situación refleja "un mal funcionamiento" de la Administración y un "desorden claro" en la gestión del personal, por lo que ha exigido explicaciones sobre por qué no se convocan los concursos con la periodicidad legalmente establecida.

Por último, ha recalcado que "en materia de personal eventual y colocar a los amiguetes, el Gobierno de Barbón es el más caro de la historia" y que además "quieren manejar la Administración".

ESTABILIZACIÓN DE INGENIEROS

Por su parte, Luis Venta ha extendido las críticas a la gestión general del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que la Función Pública "no dista mucho del resto de competencias".

Venta ha señalado que existe otro concurso de méritos pendiente de resolución desde hace más de dos años y ha denunciado la situación de 30 empleados públicos --25 ingenieros técnicos agrícolas y cinco de montes-- que, según ha indicado, llevan más de un año esperando la adjudicación de destinos tras un proceso de estabilización.

"Tienen más de 20 años, en su mayoría, de antigüedad y se les está perjudicando, manteniéndolos sin tomar posesión y privándolos de derechos propios de los empleados públicos", ha lamentado.

Los parlamentarios del PP asturiano han anunciado que que han pedido la comparecencia en la Junta General de la vicepresidenta del Gobierno y del director general de Función Pública para que den explicaciones sobre lo denunciado hoy en rueda de prensa.