El PP dice que las cuentas "nacen del ansia de consumir cada vez más y más recursos de los asturianos"

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo parlamentario del PP ha asegurado este lunes que el proyecto de Presupuestos del Principado para 2025 "nace del ansia de consumir cada vez más y más recursos de los asturianos". Así lo ha indicado el diputado del PP, Andrés Ruíz, que ha lamentado que "nunca un ajuste, nunca una mejora en la eficacia y la eficiencia en la gestión. Siempre, siempre, siempre más madera".

"Nuestros ciudadanos se cuentan entre los españoles que más impuestos pagan. Los que sufren los tipos más altos y ven cada vez más expandida la recaudación que recae sobre sus bolsillos. Ejemplo de ello es el impuesto de la renta, el más alto del noroeste peninsular y el segundo más alto de España para los tramos de rentas bajas y medias", ha indicado Ruiz.

El 'popular' se ha manifestado así tras escuchar las explicaciones del consejero de Hacienda y Sector Público, Guillermo Peláez, en la comisión que cierra las comparecencias del Consejo de Gobierno para presentar las cuentas para el próximo ejercicio.

Considera el PP que las presentadas por el Ejecutivo asturiano son "unas cuentas que no proyectan el futuro de Asturias, sino que la condenan a seguir en el vagón de cola de la economía asturiana".

Igual de crítica ha sido la posición del Grupo parlamentario de Vox. Su diputado Gonzalo Centeno ha destacado que si bien el presupuesto vuelve a ser una vez más el más alto de la historia, esto no significa que sea bueno.

"No lo son por tres motivos fundamentales. Porque no es justa ni equilibrada la procedencia de esos millones, porque no es racional ni eficaz ni eficiente el empleo de los mismos y, por último, por el déficit democrático que rezuman", ha dicho Centeno.

En este sentido Centeno ha criticado que "un año más el Gobierno de Barbón ha optado por excluir sistemáticamente de la negociación presupuestaria al tercer partido de la oposició por el simple hecho de pensar diferente" y sin embargo, van a aprobar sus "presupuestos continuistas con sus socios, los representantes del totalitarismo de izquierdas causantes de más de 100 millones de muertos en su historia y con una señora que pasaba por allí a la que nadie ha votado".

"Van a aprobar sus presupuestos de espaldas a los representantes de media Asturias. Si esto es democracia que venga dios y lo vea", ha manifestado.

Por contra desde IU-Convocatoria por Asturias, según indicó la portavoz Delia Campomanes, estas cuentas se destinan a intentar resolver los problemas que realmente afectan a la ciudadanía. Por eso este proyecto dotado con 6.664 millones se focaliza en tres prioridades, apoyar la juventud, facilitar el acceso a una vivienda digna y dar pasos para garantizar una adecuada atención a la salud mental.

APOYO DE LAS FUERZAS DE IZQUIERDAS

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha celebrado lo que es a su juicio "una evidencia", que es que las partidas que suben de manera más significativa "tienen mucho que ver con los ejes centrales de los que hablaron a lo largo de la negociación presupuestaria".

Tomé ha vuelto a defender la necesidad de seguir avanzando en una mayor progresividad fiscal. En este sentido ha enumerado algunas cuestiones como aumentar la fiscalidad sobre grandes patrimonios y empresas, la reforma de algunos impuestos indirectos, los impuestos ecológicos y de justicia social y el mayor combate al fraude fiscal como "herramientas que permitirían profundizar en esa progresividad que les parece tan necesaria".