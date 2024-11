El PP exige al Principado que acabe con las deficiencias y desperfectos continuos en el Instituto de La Fresneda

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, exigió este martes al Gobierno de Adrián Barbón que de inmediato elabore un calendario con todas las actuaciones necesarias para acabar con la deficiencias y desperfectos continuos que se producen en el Instituto de La Fresneda (Siero), inaugurado hace tres años.

García; la también diputada regional y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo; el portavoz municipal, José Luis Berros, y concejales populares mantuvieron una reunión con representantes de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Instituto para analizar las deficiencias del centro, "que se definía como pionero en materia constructiva y pedagógica, pero que desde el minuto uno ha presentado una serie de deficiencias de construcción y de calidades".

En este sentido, aludió a que la pista deportiva exterior está sin finalizar, el polideportivo está inutilizable porque se ha levantado el suelo, las puertas de seguridad se caen porque las paredes de pladur no sujetan, no se puede ni colocar siquiera un extintor, hay sumideros de plástico y arquetas sin el diámetro adecuado, por lo que ya ha sido preciso desatascar tres veces y que los baños anexos al polideportivo prácticamente no se puedan utilizar.

Gloria García acusó a la Consejería de Educación de hacer caso omiso de todas las reclamaciones remitidas por el AMPA y el consejo escolar del centro, la última, el pasado mes de septiembre. "Con el dinero de todos los asturianos se ha construido un centro público necesario para La Fresneda, pero desde el primer momento las expectativas creadas se han transformado en deficiencias, una detrás de otra", resaltó.