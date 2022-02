El PP exige la restitución de las guardias médicas en el centro de salud de Campomanes

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha acompañado este sábado a los vecinos de Campomanes en una nueva movilización para exigir que el Principado "reabra de una vez por todas las urgencias" den centro de salud de la localidad.

Polledo ha recordado que hace ya dos años que se eliminaron las guardias médicas y pese al compromiso de hace un año de que se reabrirían, el mismo no se ha cumplido.

"Casualmente coincidiendo con esta concentración sale hoy en la prensa que se reabrirá el 7 marzo, pero la verdad es que hasta que no lo veamos no lo creemos", ha manifestado Polledo, que ha incidido en que la reapertura debe ser como antes de su cierre y no con menores servicios.

La diputada del PP ha indicado que hablamos de un concejo con una población muy envejecida y los vecinos llevan ya dos años sufriendo los recortes del Ejecutivo asturiano que utilizan la pandemia como excusa.

Además, la diputada del PP ha incidido en la necesidad de dotar a Campomanes de un pediatra, "al menos algunos días a la semana" y ha manifestado que así lo seguirá defendiendo en el Parlamento asturiano.