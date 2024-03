El PP impulsa un pleno monográfico para abordar los "engaños" sobre la alta velocidad asturiana

Esther Llamazares acusa a Óscar Puente de usar Asturias "como su juguete"



OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP asturiano ha decidido impulsar un pleno monográfico en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para abordar todos los "engaños" que están padeciendo los asturianos en lo que se refiere a la alta velocidad asturiana.

Así lo ha confirmado este lunes en una rueda de prensa el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ha dicho que esa sesión es muy necesaria en vista de la situación. Queipo ha criticado al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón (PSOE), por "hacerse el enfadadín" tras las noticias relativas a un nuevo retraso de la puesta en funcionamiento de los trenes Avril, de la serie S-106 de Renfe.

La intención, según Queipo, es hablar con otros grupos parlamentarios para poder impulsar juntos ese pleno monográfico, pero el PP tiene suficientes parlamentarios para poder forzarlo si fuera necesario.

La sesión tendría como objeto "evaluar el trato que está recibiendo Asturias y las promesas incumplidas, para que el Gobierno asturiano dé la cara y trasladar al Ejecutivo de Pedro Sánchez el hartazgo de los asturianos".

"Ya está bien del engaño permanente de años y de los desmanes del Ministerio de Transportes; Asturias está harta, y de Adrián Barbón, que actúa de comparsa, también", ha lamentado Queipo, que ha estado acompañado en la citada rueda de prensa por la diputada del PP en el Congreso de los Diputados Esther Llamazares.

Ha recordado Queipo que desde noviembre el Gobierno de Asturias ha mantenido una reunión cada tres semanas con el Ministerio de Transportes, con lo que, ante este nuevo retraso, concluye que "o los encuentros eran meras escenificaciones para conseguir una fotografía o han engañado al Principado". En cualquier caso, considera necesario que se den explicaciones en el Parlamento asturiano.

Ha criticado además el presidente del PP que Barbón intente atribuir ahora toda la responsabilidad del retraso en la puesta en funcionamiento de los nuevos trenes a la compañía Talgo. "Si los trenes estuviesen listos en el plazo prometido, el éxito habría sido de Adrián Barbón, Óscar Puente y Pedro Sánchez", ha afirmado Queipo.

Para el presidente del PP de Asturias, el Gobierno presidido por Barbón se ha convertido en "inútil" porque simplemente "va a rebufo de la sociedad" y dice que está muy enfadado cuando la gente lo está.

Además, Queipo ha recordado la presencia de Asturias en la última Feria Internacional de Turismo, que estuvo basada en la llegada de la alta velocidad cuyos compromisos se ven ahora incumplidos. "¿Cuánto nos ha costado este engaño? ¿Cuánto nos ha costado ese acto propagandístico a todos los asturianos?", se ha preguntado y ha emplazado al Gobierno asturiano a "asumir responsabilidades".

CRÍTICAS A ÓSCAR PUENTE

Tanto Queipo como Llamazares se han mostrado muy críticos con el actual presidente de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. "El Gobierno regional pretende convertir nuestro paraíso natural en un paraíso para el Gobierno de Pedro Sánchez, donde los ministros vienen a ser recibidos sonrientes porque en otras comunidades encuentran dirigentes que les plantean exigencias", ha dicho Queipo.

"El Ministro dijo no hace mucho que las pruebas de los trenes Avril iban bien y estaban muy avanzadas; hoy sabemos que las pruebas de los Avril no han ido bien ni un solo día en las semanas en las que me he estado haciendo pruebas, ¿qué credibilidad tiene un gobierno que es capaz de mentir con esta facilidad a toda la población?", ha lamentado el presidente del PP de Asturias.

Esther Llamazares, por su parte, ha dicho que Óscar Puente se dedica a usar a Asturias "como su juguete" porque no puede ir a "engañar" a otras comunidades autónomas.

"Tenemos que pedir que no se burlen más de los asturianos, que cumplan aquello que comprometen, que se dejen de vender humo, porque cada vez que vienen lo hacen para vendernos más humo, a comprometer y a generar expectativas en los asturianos, en una tierra que han dejado apartada y como subsidiada", ha criticado Llamazares.

La diputada nacional ha dicho que seguirá presentando iniciativas en el Congreso de los Diputados y reclamando a Óscar Puente que cumpla con Asturias.