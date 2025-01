El PP pedirá explicaciones en la Junta por el "descontrol" y "despilfarro" en varios contratos menores

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado José Agustín Cuervas-Mons ha anunciado este viernes que pedirá la comparecencia en comisión del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, y del director general de Agenda 2030, Juan Ponte, para que expliquen varios contratos menores que para el PP suponen "descontrol" y "despilfarro" en la administración autonómica.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, el diputado del PP ha incidido en que "hay varios contratos menores adjudicados a dedo" días antes de las elecciones autonómicas de 2023 y por el importe máximo de 15.000 euros más IVA.

"Nos generan muchas dudas", señala, añadiendo que "en algún caso no aparece el trabajo contratado, en otro no aparece el contrato y otros son completamente innecesarios".

El diputado se ha referido a cuatro contratos, además de otro trabajo sin contrato localizado, "adjudicados a dedo" por parte de la Consejería de Presidencia unos días antes de las elecciones de mayo del 2023 a cátedras de la Universidad de Oviedo Concepción Arenal y Rafael del Riego), a través de la Fundación Universidad de Oviedo, justificando la decisión "en un mismo informe de excepcionalidad".

Por un lado, Cuervas-Mons se refirió a tres contratos para la elaboración de unas guías sobre la Agenda 2030. En concreto se refirió al contrato para la "elaboración de una guía simplificada de diseño, ejecución e incorporación de la Agenda 2030 con el propósito de servir a las entidades lucrativas y no lucrativas para poder realizar su labor en materia de Agenda 2030 de manera sencilla". En este caso, "el trabajo no existe", denunció el diputado regional, tras explicar que solicitó en varias ocasiones y de forma oficial el resultado de dicho contrato. "Alguien tendrá que explicar dónde está ese trabajo que cuesta 18.000 euros", advierte, para añadir que hay "un contrato del que no aparece el trabajo resultante (una guía), y una guía hecha de la que no aparece el contrato".

Cuervas-Mons puso sobre la mesa la contratación de una "guía para la implantación de la Agenda 2030 en organizaciones asturianas, propuesta de certificación e indicadores". En este caso, no aparece ningún contrato que se corresponda con la denominación de esta guía. Solicito al Gobierno copia del contrato, y no se me entrega ni se me contesta", afirmó el diputado del PP.

Asimismo, se ha referido a otro contrato para "elaborar un kit de herramientas para la guía simplificada de diseño, ejecución e incorporación de la Agenda 2030 para entidades locales", que considera se limita a "unos formularios y logos".

Por otro lado, ha criticado la contratación de "asesoramiento técnico especializado para la redacción del borrador del reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias de Transparencia". "El Principado, que elaboró la Ley de Transparencia, justifica que no cuenta con medios materiales y humanos para hacer el reglamento de la misma. Nos parece de broma. Debe de ser que en el Principado hay pocos jurídicos, pocos letrados, pocos jefes de servicio con formación jurídica en plantilla", agregó.

Por último, el diputado regional puso sobre la mesa el contrato para una "guía para escribir con claridad en la administración". Al respecto, reprocha que se hayan destinado 18.000 euros "para que recomienden que los tres pasos fundamentales en la confección de los documentos administrativos son reflexionar, escribir y revisar". "Es lo que a algunos nos enseñaban en la EGB. Me parece un insulto hacia los funcionarios y personal laboral del Principado", dice.