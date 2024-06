El PP pide explicaciones por la pretensión de instalar plantas de baterías en Venta Las Ranas y Peón

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Villaviciosa ha solicitado una reunión urgente al equipo de gobierno, del PSOE, para pedir explicaciones sobre la pretensión de instalar dos plantas de baterías de almacenamiento en Venta Las Ranas y en Peón.

Desde el PP han explicado que se han enterado recientemente de qeu se quiere instalar en el municipio esas dos instalaciones, cuya información está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), con el periodo de alegaciones ya finalizado.

"Los vecinos afectados no sabían nada y muestran su rechazo a la instalación de estos parques de baterías junto a sus viviendas", han señalado desde el PP, que quieren también reunirse con el resto de grupos para fijar posición de forma conjunta y defender los intereses de los vecinos.

"El Principado ante la proliferación de este tipo de parques de baterías de almacenamiento ha fijado unos criterios que se basan en pasar la patata caliente a los Ayuntamientos, ya que dice que serán estos quienes tengan la última palabra para otorgar la licencia que permita construir y operar", han señalado.

Explican que en Venta Las Ranas y Peón, existen numerosas viviendas cercanas. "No entendemos como un tema tan importante no se ha puesto en conocimiento de los vecinos con antelación, ya que hay estudios que alertan que estas instalaciones producen una fuerte contaminación electromagnética que puede aumentar el riesgo de sufrir ciertas enfermedades", ha advertido, confiando en que el equipo de gobierno sea sensible ante la demanda de los vecinos y rechace la instalación de esos dos parques.