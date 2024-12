El PP pide una solución para vecinos de Pumarabule con problemas en las viviendas de Vipasa

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del PP asturiano Beatriz Polledo y Susana Fernández han pedido este lunes una solución para los vecinos de Pumarabule, en Siero, que sufren problemas en las viviendas que habitan de Vipasa.

Tras visitar a los vecinos, las parlamentarias del PP han pedido una solución "eficaz y definitiva" ante los problemas de grietas y estructura en sus viviendas, problemas que, aseguran, llevan viviendo 15 años.

"Exigimos que se cumpla con la palabra dada y que se solucione de una vez el realojo de los afectados a las nuevas viviendas en las condiciones prometidas en su día, asequibles a las circunstancias de cada uno, así como que se invierta en las viviendas antiguas para que sean seguras y habitables", instó esta mañana Polledo al Gobierno regional.

La diputada Susana Fernández, por su parte, ha indicado que los presupuestos presentados por el Gobierno asturiano para 2025 "no prevén ni un euro para reparar las antiguas viviendas de estos vecinos".

Susana Fernández ha explicado que, en su día, a estos vecinos se les prometió comprar sus viviendas y realojarlos en los tres nuevos bloques construidos, con 12 viviendas cada uno, pero "esto finalmente no fue así". "De hecho, a pesar de que los vecinos tienen la reserva firmada desde 2011, ahora resulta que no pueden optar a los nuevos bloques de vivienda (cuyo sorteo se realizará el próximo día 19) porque se dan en régimen de alquiler a quienes no tengan vivienda en propiedad", ha explicado.

Polledo ha agregado que "muchos afectados por los defectos estructurales en sus viejas viviendas han fallecido, otros han optado por irse y los afectados que se han quedado, sin ninguna solución, siguen en sus viviendas con graves daños estructurales".

La diputada 'popular' también se ha mostrado crítica con el alcalde de Siero, Ángel García, a quien ha reprochado que no ha "movido un dedo ante esta injusticia" para defender a estos vecinos.