PP presenta mociones locales y preguntará a Barbón sobre la negativa del Gobierno a dar más ayudas a la electrointensiva

Alerta del riesgo para el empleo de calidad que supone el cierre de Sekurit en Cristaría, sumado a la incertidumbre en ArcelorMittal



OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Asturias en el Congreso Esther Llamazares ha anunciado este lunes junto al diputado autonómico Rafael Alonso que su formación presentará mociones en los ayuntamientos y preguntará al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, sobre la negativa del Gobierno central a dar más ayudas para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva.

La parlamentaria ha recordado que el PP logró sacar adelante una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, pese al rechazado de PSOE y Sumar, para que España eleve las ayudas al sector por derechos de emisión de C02, en línea con la política desarrollada por otros países como Alemania y Francia, en lugar de limitarse a rondar el 10% cuando la directiva europea permite superar el 25% y en España fijó ese límite del 25% que no alcanza.

Entiende que la previsión que tenía el Gobierno central de destinar 300 millones para este año era "insuficiente", pero advierte de que será todavía menor al mantenerse en 244 millones por la prórroga presupuestaria.

"No hay interés por parte Gobierno de España en atajar la situación de la industria", reprocha la diputada del PP, señalando la "preocupación" de su partido ante el riesgo de ceses de actividad o deslocalizaciones. "Cuando estas empresas piden que se tomen medidas para la industria y su sostenimiento están más que justificadas", asegura, apuntando que en algunos casos suponen 50% de los costes.

Para Llamazares, el Gobierno de coalición no es consciente de que sus actuaciones "están haciendo un daño irreparable a la industria nacional y en particular a la asturiana".

En ese sentido, ha avanzado que el PP planteará mociones en los ayuntamientos para instar la Gobierno de España a reconducir su política y forzar al PSOE en Asturias a posicionarse y que "de verdad exija lo que tiene que exigir".

"Lo que queremos es que todos los partidos asturianos estemos a una para defender los intereses de Asturias en todos los ámbitos. Nos preocupan los puestos de trabajo que están en peligro cuando la industria aporta empleo de calidad", ha argumentado la diputada.

Asimismo, Rafael Alonso ha indicado que preguntará en la sesión de control al Gobierno del próximo pleno para conocer la opinión del presidente autonómico sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sostiene el diputado que, dado que Barbón "se arrogó" la interlocución directa con los ministros de Industria y Transición Ecológica, el presidente asturiano debe explicar su opinión sobre sus políticas y si "conocía o no la posición" del Grupo Socialista ante la PNL del PP en la Cámara baja.

Quieren saber los 'populares' si Barbón está o no de acuerdo con llegar al 25% en derechos de emisión, extender las bonificaciones al transporte eléctrico o reformar el estatuto de las electrointensivas, así como si sabía el posicionamiento del PSOE a nivel nacional y "no defendió a Asturias" o no lo sabía y demuestra su "nula influencia" en el gobierno de Sánchez.

Alonso cree que más allá de "declaraciones" del presidente asturiano "la realidad se importe" y evidencia que es "complaciente con el gobierno de Sánchez más por interés personal que por interés general".

CESE DE ACTIVIDAD EN SAINT-GOBAIN SEKURIT

Esther Llamazares ha alertado, además, del riesgo para el empleo de calidad que supone el cierre de Sekurit en Cristaría, sumado a la incertidumbre en ArcelorMittal.

De este modo se ha referido al planteamiento de Saint-Gobain Sekurit sobre el posible cese de producción en la fábrica de Avilés, que afectaría a unos 160 empleos.

La diputada del PP considera este anuncio "otra mala noticia", tras años advirtiendo sobre la complicada situación de las empresas electrointensivas en el conjunto del país y especialmente en Asturias. "La falta de políticas nos está llevando al desastre", reprocha.