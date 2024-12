El PP rechaza las cuentas de Cultura y se plantea una enmienda a la totalidad

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado José Luis Costillas ha mostrado este martes su rechazo al proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Deporte para 2025, avanzando la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

Así lo ha señalado durante su turno de fijación de posiciones tras la exposición de la consejera Vanessa Gutiérrez, que ha informado sobre sus cuentas en sede parlamentaria.

Costillas ha reconocido el "trabajo" y la "buena voluntad" de la consejera y su equipo pero considera que "no son los presupuestos en materia de cultura y deporte que necesita Asturias".

"Creo que les haremos una enmienda a la totalidad", ha dicho, al entender que el Ejecutivo de Adrián Barbón "da la espalda a la cultura y al patrimonio histórico asturiano en este presupuesto".

Crítico también ha sido el diputado de Vox Javier Jové, para quien desde el Principado pueden poner en el presupuesto "todos los incrementos presupuestarios que quieran" porque cree que "al final no son más que un brindis al sol".

Asimismo, ha apuntillado que la comparecencia "nunca" debió celebrarse "porque nunca debió haber existido" la Consejería de Cultura. "El año pasado no hubo comparecencia en materia de cultura desagregada porque no había Consejería de Cultura y no la echamos en falta", ha dicho, remarcando que el presupuesto del departamento de Gutiérrez "no llega ni al 1%" de las cuentas del Principado.

Por contra, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se ha sumado al respaldo al proyecto mostrado por socialistas e IU-Convocatoria por Asturias.

Tomé ha celebrado el aumento de las partidas destinadas a las políticas de deporte y el compromiso del Gobierno con el acceso equitativo a la cultura. Asimismo, ha destacado el incremento en la partida de la acción cultural y política lingüística.

"Compartimos el espíritu general de los presupuestos", asevera Tomé, aunque demanda avanzar en la oficialidad de las lenguas propias de Asturias, en la creación de la Agencia Asturiana de las Industrias Culturales y Creativas, y en la protección del patrimonio industrial.