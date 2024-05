El PP rechaza la oficialidad pero se abre a desarrollar la Ley de Uso y Promoción desde el "consenso"

Foro analizará la propuesta de la ALLA para fijar posición e insta a PSOE y PP a impulsar la política lingüística y la ley de uso



El presidente del PP y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha señalado este jueves que su partido "está a favor del asturiano" pero rechaza la oficialidad. Así, asegura que no apoyará la reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía pero se abre a desarrollar la Ley de Uso y Promoción desde el "consenso".

En declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, junto al presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, y otros portavoces parlamentarios, Queipo ha argumentado que el PP no puede apoyar una reforma que implique "obligatoridad" por esa es su "línea roja".

"En todo momento en el que una lengua se introduce en un Estatuto de Autonomía y además se plantea como un elemento a introducir en educación o en determinadas profesiones de carácter público de la administración hay ya un elemento de obligatoriedad", remarca.

Para Queipo la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que desarrolló un Gobierno del Partido Popular en el año 1998, "es un elemento que todavía puede tener mucho desarrollo". "Muchas carencias que hoy se perciben en Asturias con respecto a la cuestión lingüística vienen de ahí, de que el Partido Popular aprobó una ley en el 98 y los sucesivos gobiernos socialistas nunca la quisieron desarrollar. Esa es la realidad", sostiene.

Además, ha aprovechado para calificar de "tropiezu" de Barbón esta reunión, que coincide con el inicio de la campaña de las elecciones europeas: "Hoy Adrián Barbón ha cometido un error, que es iniciar una reforma que supone división".

"No puedo hacer lo que me dé la gana. Yo solo puedo hacer lo que he prometido que voy a hacer", ha apuntillado, incidiendo en que no tiene el mandato de sus votantes para iniciar una reforma de este calado aunque agradece "el trabajo" de la ALLA para aportar "una documentación seria y rigurosa" pese a las "discrepancias".

El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares ha indicado que su formación analizará la propuesta de l'Academia de la Llingua Asturiana para fijar posición sobre la oficialidad y la reforma estatutaria, agradeciendo que "por lo menos ya hay algo" sobre lo que poder trabajar.

Asimismo, ante la negativa del PP a sumarse a la oficialidad, Pumares pide tanto al PSOE como al PP "que busquen consensos" para impulsar el desarrollo de la política lingüística y de la Ley de Uso y Promoción ya que "hay muchísimas cosas que hacer que no se han hecho". "Hay que trabajar en articular esa política lingüística que nazca de un acuerdo mayoritario", defiende.

IU Y GRUPO MIXTO A FAVOR DE LA OFICIALIDAD

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas se ha mostrado comprometido con llevar a la Junta General la reforma estatutaria porque entiende que "hay una mayoría política a favor de la oficialidad", al tiempo que cree que el modelo de oficialidad que propone el presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, "blinda la voluntariedad".

"Es una posición muy elaborada y muy propositiva sobre las posibilidades de avanzar en ese terreno de la oficialidad", dice, animando a atender la petición de la Academia de sacar "la defensa de ese patrimonio lingüístico del combate partidista".

En ese sentido, califica de "trampa política" el argumento de la "obligatoriedad" que esgrime el PP. "Creo honestamente que es una persona sensible al patrimonio lingüístico asturiano", ha dicho respecto al dirigente del PP aunque lamenta que Queipo esté "muy limitado" en el ámbito del partido. Así, cree que esta será una "prueba de fuego" para testar su "liderazgo".

Respecto a la disponibilidad de PP y Foro para desarrollar la Ley de Uso y Promoción, Xabel Vegas cree que "siempre tendría sentido avanzar en los derechos lingüísticos de los asturianos, pero se queda cojo si no hay un reconocimiento jurídico".

"Hay que avanzar en la oficialidad. Obviamente, si eso no es posible, pues habrá que trabajar en actualizar esa ley de uso, pero desde luego el objetivo último tiene que ser garantizar los derechos lingüísticos de los asturianos y las asturianas, y eso solo se logra con la oficialidad", argumenta.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha instado a "inactivar" el discurso de quienes pretenden "crispar" y "enfrentar" sobre la obligatoriedad. "No es cierto, no hay ningún tipo de imposición, no hay ningún tipo de obligatoriedad", afirma.

Según Tomé, el objetivo debería ser desarrollar la oficialidad "lo mejor posible para que la sociedad asturiana esté orgullosa y contenta de sus lenguas con libertad, frente a ese discurso falso, mentiroso, de la obligatoriedad". "Nosotros apostamos por la libertad y por el cumplimiento de un derecho, que es el derecho a utilizar, sin ser discriminado por ello, la lengua que uno elija", argumenta.